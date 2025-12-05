Festival Yo Como 2025 en Roca: qué incluye la entrada y cómo conseguir el beneficio del 2×1

El festival Yo Como arranca con todo este sábado 6 de diciembre y se extenderá hasta el domingo. Foto: Alejandro Carnevale.-

El Festival Yo Como 2025 se acerca y ya es momento de planificar la visita. Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, la Bodega Humberto Canale de General Roca se convertirá en el epicentro gastronómico más esperado del año. La entrada incluye múltiples propuestas dentro del predio, acceso a los shows, clases de cocina, espacios de relax y actividades para toda la familia.

Las entradas ya están disponibles en miticket.rionegro.com.ar. Cuestan $15.000 por día o $20.000 el full pass para sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Los menores de 8 años no abonan entrada. Te recordamos que hay transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca y un beneficio especial del 2×1 para los suscriptores de Club Río Negro.

Qué incluye la entrada al Yo Como 2025

Foto: Archivo.-

Cada ticket otorga acceso libre a todas las actividades generales del festival:

Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos y aire patagónico.

de la bodega, rodeado de viñedos y aire patagónico. Acceso al patio gastronómico , donde cocineros e influencers de la región y del país ofrecerán sus platos y propuestas.

, donde cocineros e influencers de la región y del país ofrecerán sus platos y propuestas. Ingreso al mercado de emprendedores y productores regionales , un espacio ideal para conocer sabores y productos locales.

, un espacio ideal para conocer sabores y productos locales. Patio de fuegos , con cocción en vivo y aromas que invitan a disfrutar al aire libre.

, con cocción en vivo y aromas que invitan a disfrutar al aire libre. Espacio para infancias , con propuestas lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca) , pensado para que los más chicos también vivan la experiencia.

, con propuestas lúdicas a cargo de y , pensado para que los más chicos también vivan la experiencia. Acceso libre a las clases magistrales de cocina , donde se presentarán reconocidos chefs como Ximena Sáenz , Paco Almeida , Roberto Montiel y Anto Arbosceli, entre muchos otros.

, donde se presentarán reconocidos chefs como , , y Anto Arbosceli, entre muchos otros. Shows musicales en vivo durante ambas jornadas, con Loli Molina el sábado y Rock FCP el domingo

durante ambas jornadas, con Loli Molina el sábado y Rock FCP el domingo Visitas guiadas gratuitas por la bodega Humberto Canale, que se realizarán cada una hora y permitirán conocer la historia de esta icónica casa vitivinícola fundada en 1909.

Actividades con entrada adicional

Archivo.-

Además de todo lo que está incluido en el pase general, el festival ofrecerá experiencias opcionales con costo aparte, como:

Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.

de vinos y productos regionales. Clases de yoga y meditación, ideales para quienes buscan un momento de pausa en medio del evento.

Estas actividades podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas se compran exclusivamente en miticket.rionegro.com.ar.

Entrada general por día: $15.000.

$15.000. Full pass (sábado y domingo): $20.000.

$20.000. Menores de 8 años: acceso libre y gratuito.

Los suscriptores de Club Río Negro tienen 2×1 en la compra de entradas, un beneficio que se aplica directamente al momento del pago.

Si todavía no sos parte de Club Río Negro, podés suscribirte y acceder no solo al descuento en el festival, sino también a más de 500 beneficios en comercios y experiencias de la región.

Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca

Para facilitar el acceso al evento, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos durante todo el fin de semana. Los minibuses conectarán las tres ciudades principales del Alto Valle con la bodega anfitriona.

No es necesario registrarse: solo hay que estar en el punto de salida a la hora indicada. Los viajes son de ida y vuelta, con horarios disponibles durante toda la jornada.

Puntos de encuentro y tiempos estimados de viaje:

Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba). Duración: +1 hora.

Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba). Duración: +1 hora. Cipolletti: Tres Arroyos 365. Duración: +1 hora.

Tres Arroyos 365. Duración: +1 hora. General Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733). Duración: 30 minutos.

El servicio es prestado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.

Una experiencia para todos los sentidos

El Festival Yo Como es mucho más que una feria gastronómica. Es una invitación a disfrutar, aprender y conectar con la identidad patagónica a través de su cocina, sus vinos, su música y su gente.

Durante el fin de semana, habrá fuegos en vivo, mercado de emprendedores, degustaciones, actividades culturales y recitales. El sábado cerrará con el show de Loli, mientras que el domingo lo hará Rock FCP, en un gran final al aire libre.

Datos útiles