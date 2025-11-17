Festival Yo Como 2025: qué va a cocinar Cinthia Alimento Consciente

Continuando con la grilla de cocineros invitados al Festival Yo Como que se realiza este 29 y 30 de noviembre en Bodegas Humberto Canale de Roca, otra de las invitadas a semejante evento es Cinthia Alimento Consciente, tal cual es conocida en redes.

Ella es cocinera naturista de Roca y estará el domingo 30 a las 16 junto a María José Marini de Viedma. Cinthia tituló, de alguna manera, su espacio en el evento como “recetas naturales para celebrar”, precisamente por la proximidad a las Fiestas de Fin de Año, comentó. Entonces siguiendo con la temática será la encargada de elaborar unas crackers de semillas con horma de queso de almendras y un ceviche de gírgolas. Realmente un momento para disfrutar y aprender hábitos de alimentación más saludables.

Paso a paso: cómo comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles de forma online y, como beneficio exclusivo, los socios del Club RÍO NEGRO pueden acceder a un 2×1 en tickets, una oportunidad ideal para asegurar lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Las entradas se adquieren de forma sencilla en el sitio oficial miticket.rionegro.com.ar.

Para hacerlo, seguí estos pasos: