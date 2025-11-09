Uno por uno: los chefs que darán brillo al Festival Yo Como en la Bodega Humberto Canale de Roca

Cuando la cocina guía el rumbo, la Patagonia se convierte en un festín de inmediato. Deja de ser solo sabor para sumar satisfacción, salud, sostenibilidad y celebración con los demás.

Con este espíritu llega el Festival Yo Como el próximo 29 y 30 de noviembre, en bodega Humberto Canale, con una constelación de cocineros y cocineras que compartirán clases imbuidos por un paisaje de viñedos, que aporta un valor único al encuentro.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de forma online en miticket.rionegro.com.ar.

Ximena Sáenz estará presente en esta edición.-

Esta vez serán de la partida Ximena Sáenz, Paco Almeida, Antonella Arboscelli, Mauricio Couly (de Neuquén), Yvonne Pervanas (pastelera de Chos Malal), Simón Lochbaum (chef cipoleño), Juan Izaguirre (embajador de la gastronomía de Río Negro), Cinthia Zetone (de Roca), María José Marini (Viedma), los bartender Hernán Di Giacomo (de Roca) y Carolina Aravena (de Zapala), Roberto Montiel (chef ejecutivo Global), Aníbal Ramírez (chef ejecutivo Sheraton Bariloche) y Facundo Milanessi (de La Angostura), entre otros. “Entre otros” decimos porque los foodtrucks estarán comandados también por chefs destacados de la región.

Temporada, producto y creatividad: con estas tres palabras todos ellos adelantan sus participaciones.

Expectativas y emociones

Paco Almeida, fanático de la cocina patagónica.

“Estoy muy feliz de ser parte de una nueva edición del Festival Yo Como. Este año voy a estar dando una clase de cocina que celebra la identidad local, algo que me apasiona profundamente, y que busca despertar esas ganas lindas de seguir cocinando. Me gusta pensar recetas que nos acerquen a los productores y al lugar donde nacen los ingredientes, así que vamos a cocinar con productos de la región –manzanas, peras y otras joyas del Alto Valle– y a disfrutar de esta gran fiesta que me encanta compartir”, cuenta en la previa Ximena Sáenz a Río Negro.

“Me produce gran emoción participar de este festival”, adelanta por su parte Paco Almeida, chef barilochense y fanático de los fuegos. Estudió hotelería y gastronomía, protagonizó espacios televisivos y su prolífera presencia en redes le sumó popularidad.

“Orgulloso de mi provincia y fanático de la cocina patagónica subrayo que este Festival Yo Como ponga en el foco principal a la producción”, acota Paco.

Por su parte, Antonella Arboscelli reconoce: “Me encanta la idea de viajar al sur y conectar con la energía, los sabores y la gente de la Patagonia. Es una región con una identidad gastronómica súper auténtica que siempre está buena abordar. Tengo expectativas de poder compartir mi mirada sobre la cocina, aprender de los productores locales y vivir de cerca ese cruce entre fuegos, vinos y creatividad que hace tan especial este evento”.

“Estos eventos son perfectos para quienes amamos la gastronomía, nos da la chance de conocer los productos, las historias y las personas detrás de cada plato. Estoy ansiosa por formar parte de esa experiencia y llevarme un pedacito del sur conmigo”, confía esta pastelera que tiene en TikTok unos 2 millones de seguidores que disfrutan de verla tan efusiva a la hora de cocinar postres y tortas.

Una celebración del oficio

Imagen archivo.-

“Participar una vez más en ‘Yo Como’ en esta segunda edición en Bodega Humberto Canale fue, es y será un privilegio y siento una profunda alegría. Este encuentro, que reúne a productores, colegas y amantes de la buena mesa, es mucho más que una feria gastronómica: es una celebración del oficio, del territorio y del alma que habita en cada producto”, dice a su turno Roberto Montiel, chef ejecutivo Global.

Roberto Montiel es el chef ejecutivo de Grupo Global.-

Y continúa: “He tenido la fortuna de ser invitado en distintas ediciones, y siempre encuentro en este espacio una energía única, un espíritu de comunidad que honra la tradición y al mismo tiempo impulsa la innovación. Cada conversación, cada plato y cada aroma recuerdan por qué elegimos esta profesión: porque cocinar es, en esencia, un acto de amor y de cultura.

Cada edición me conmueve por su autenticidad, por ese espíritu que une tradición y creatividad en un mismo gesto. ‘Yo Como’ es un recordatorio de que la cocina no solo alimenta el cuerpo sino también el alma; es un espacio donde se respira pasión, respeto y amor por lo que somos y por lo que compartimos en la mesa”.

Concluye: “‘Yo Como’ es, sin duda, uno de los encuentros gastronómicos más valiosos de la región. No solo por la excelencia de sus productos y la calidad de su organización, sino por el espíritu que la define: un espacio donde la cocina, la tierra y la cultura dialogan en armonía”.

El acompañamiento de empresas

El Festival Yo Como, organizado por Editorial Río Negro, tiene el auspicio de los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro, respectivamente; ICBC, Instalaciones Comerciales, Productos Callieri, Grym, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car y Club Río Negro.

En este evento de dos días habrá voces que no solo enseñarán a cocinar sino que pondrán en valor la producción regional. “En virtud de este concepto, el Mercado tendrá la oferta de los productos más premium de la región”, recalca Juan Solorza, chef y también curador de este festival.

“Serán los mismos creadores quienes ofrecerán al público el fruto de su trabajo: hongos, frutos secos, envasados, aceites y novedades del mercado, que tendrán su tiempo de degustaciones y demostraciones en este sitio”, invita.

