Festival Yo Como en Neuquén: La «cocina de producto» llega de la mano de Matías Tesoriero

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Como en la mayoría de los inicios cocineros el de Matías Tesoriero no escapa a la cautivante influencia que surge desde la cocina familiar, recuerdos de la infancia en Villa Giardino, Córdoba. “Mi vínculo con la cocina existió desde chico. En mi casa se cocinaba mucho. Ayudaba a mi mamá a cocinar. Ella vendía tortas y dulces caseros. Estábamos ahí en medio de todo eso. Luego a la hora de decidir qué estudiar me incliné por la gastronomía. Antes de empezar a estudiar trabajé un verano en cocina y eso me ayudo a decidir, ahí vi realmente como iba ser esta vida gastronómica”, recuerda.

“Empecé en las Sierras de Córdoba, en colonias y hoteles. Estudié cocina en La Falda, en la Universidad de Morón, y en la escuela de Cocina llamada Azafrán. Ya en Córdoba capital trabajé en varios restaurantes. Luego me fui un tiempo a España. Estuve en Marbella y en Mallorca. Luego volví al sur y trabajé en Calafate, también en Villa la Angostura y Villa Pehuenia”, relata el chef.

Cada detalle cuenta desde la cosecha de los productos a usar en la cocina.



Aunque no lo dice, Matías se especializó en Marbella con Mauricio Giovanini, cocinero cordobés que logró una estrella Michelin y también compartió fuegos con Martín Molteni.

El espíritu viajero y la búsqueda permanente, hizo que Matías pasara varias veces por Villa Pehuenia, primero convocado a trabajar en la posada La Escondida y finalmente, desde hace 10 años, en el emprendimiento que lleva adelante con su compañera Ailén, Borravino.

Cada plato tiene un toque artístico.



A pesar de que llegó a incursionar en la cocina molecular y gourmet, hoy prefiere hacer lo que llama cocina de producto. “Tratamos de hacer lo más estacional posible, estamos haciendo una cocina muy sencilla, pura, tratando de resaltar el producto y no tocarlo demasiado. Cocino hace 17 años, imaginate que pasé por distintas etapas. Creo que hoy me encuentro cómodo y contento. Buscando producir una cocina sencilla y sabrosa, lo más sabrosa y rica posible. En realidad cocinamos casi todo lo que nos gusta comer”, describe Matías sobre la propuesta que ofrece en Borravino.

Matías Tesoriero se entusiasma pensando en su participación en el Festival Yo Como. “Me gusta participar siempre que puedo. Tratamos estar presentes en todas las ferias gastronómicas en donde nos invitan. Esta bueno involucrarse para sumar, aprender y relacionarse con colegas. Estar presente y ayudar a que la gastronomía crezca desde nuestro lugar esta bueno”, concluye.