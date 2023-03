Festival Yo Como en Neuquén: Sol Althabegoiti llega con su especialidad, la cocina japonesa

Por Victoria Rodríguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Sol Althabegoiti tiene 33 años cronológicos, pero muchos más de madurez y experiencia. A los 3 comenzó a cocinar, hay fotos que registran este recuerdo, y a los 19 ya tenía la seguridad suficiente como para avanzar con la compra de un fondo de comercio gastronómico.

De abuela materna cocinera y padre con gran presencia en la cocina también, cree haberse inspirado para decidir hacer su camino hacia la elaboración de comidas. Como esos primeros sabores que construyeron el sentido del gusto, los vínculos iniciales moldearán el resto de la vida.

Estando en la escuela secundaria, a los 16 años, Sol estudiaba paralelamente la carrera en Cocineros Patagónicos. A los 18 ya tenía dos títulos, el de la escuela secundaria y como profesional gastronómica. “Siempre supe que quería trabaja de esto, es una pasión. Si no estás convencida de esa pasión es muy difícil sostener el trabajo en el rubro gastronómico”, asegura.

Platos para probar y repetir.



Así como el sol es fundamental para la cultura oriental, la cultura oriental es fundamental para Sol. La inquieta chef conoce varias culturas a través del alimento. Tuvo la oportunidad de viajar y recorrer diferentes países, sin embargo existe un especial interés y atracción por la cultura oriental.

“Desde que soy muy chica siempre me gustó mucho el tema de las telas chinas, sedas, las cosas orientales, una seducción especial. En esa ápoca, con 8 años no tenía ni idea que era chino ni japonés, pero me gustaba su cultura. En el 2008, cuando estudiaba en la carrera tenía un profesor, Gonzalo Niño Gómez, que comentó que se iba a abrir el primer local de comida china-japonesa en Neuquén. Y ahí estaba yo, la única que se anotó en esa pasantía. Me llamaron, permanecí trabajando en Sawara (local de gastronomía oriental) de pasante con 18 años. Estuve 3 meses y después me tomaron en ese lugar para que siga trabajando. Luego me fui a probar a otros lugares, en bares de sushi que había en esa época y mi último trabajo fue en el casino Crown, en el que ahí también hacía sushi. Siempre me especialicé y dediqué a la cocina oriental en general”, recuerda la chef Sol.

De pasante a propietaria



Con el tiempo, Sol terminó comprando el fondo de comercio de Sawara con la ayuda de sus padres. “Fue de casualidad, me empecé a especializar en comida japonesa. En el 2018 viajé a ese país en el tiempo de la floración de cerezos y fue fascinante. Es un país que te deja la cabeza explotada. Ya en el año 2009, un día caminando por la vereda del local Sawara, sale el que había sido mi jefe y me dice que tenía ganas de venderlo porque estaba cansado. Le dije, te lo compro, sin un peso porque no lo tenía. Vengo de una familia clase media baja y la verdad que no teníamos plata para una locura como esa. Cuestión que mi mamá había sacado un crédito para arreglar su baño, y se lo pedí. Primero y lógicamente me dijo que no, porque imaginate que tenía 19 años. La verdad es que no sé qué vio mi mamá, qué vio mi papá, que decidieron apoyarme en la locura de comprar un fondo de comercio a los 19 años. Ya pasaron 13 años que tengo el local y que me especializo en comida oriental y japonesa. Hoy sigo aprendiendo. Me encantaría volver a Japón para seguir formándome. Me gustan también las comidas asiáticas”, confiesa.

Sabores únicos para tener en cuenta.



No todo es sushi



Respecto a la gran variedad que ofrece la comida oriental, más allá del sushi, Sol alumbra otros platos: “Me gusta mucha la comida callejera japonesa. Me gustan los takoyaki que son como unas bombitas de pulpo, creo que es lo más rico que he probado hasta ahora. El tonkatsu que es como un medallón de cerdo o de pollo rebozado en panko que va con un arroz blanco y curri. Mis platos preferidos. Me gusta adaptar las comidas a nuestros productos. Por ejemplo hay un bao oriental que yo lo adapté y le puse cordero y manzanas encurtidas. Productos de acá de la región que hacen de ese bao una locura. Plato que seguramente haré en la masterclass del Festival Yo Como y que va a estar en el foodtrack”, promete.

“Participé en Yo Como en el 2021 y me encantó. Me gusta mucho eso de contar, de explicarlo todo y mostrar lo que hago. La gente siempre relaciona comida japonesa con sushi y no es solamente sushi, entonces es un desafío poder transmitir que atrás de la comida oriental hay un sinfín de sabores y de texturas de propuestas deliciosas”, asegura la chef.