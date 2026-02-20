Fiesta Nacional de la Manzana: Pasen, vean y degusten las opciones de los emprendedores regionales y del país

La Fiesta Nacional de Manzana 2026 arranca con todo tipo de propuestas para locales y visitantes. No solo los espectáculos de nivel regional y nacional o los distintos concursos hacen a este evento algo más que entretenido para toda la familia, sino que además habrá stands con distintos productores de la zona y un patio gastronómico imperdible.





El sector de productores tiene fuerte presencia de emprendedores de Roca, Cipolletti, Cervantes, Regina, Huergo, Beltrán, Plottier, Villa La Angostura, Lago Puelo, Escobar (provincia de Buenos Aires) y San Juan. Las propuestas son de los más variadas y van desde alfajores artesanales, pasando por mermeladas sin Tacc, gin, helados artesanales, deshidratados, salsas, embutidos ahumados, almendras saborizadas, chocolates, blends de té, chacinados, quesos y sidra, entre lo comestible. Pero también habrá otras opciones como cosmética natural con insumos agroecológicos, pomadas, tinturas, remeras de cannabis.





Además el patio gastronómico tendrá 70 opciones entre comidas y bebidas para todos los gustos. Las cocinas comunitarias del municipio local también tendrán presencia durante las tres jornadas con cookies, muffins y alfajores veganos, budines, panes saborizados, brownies, panes integrales, galletitas, scons, masas secas, dulces artesanales y frutas deshidratadas, ampliando la diversidad de opciones disponibles.