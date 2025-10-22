SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Galletas de avena y almendras en 3 simples pasos

Que nunca falten los bocados dulces a la hora del desayuno, la merienda o porque tenemos ganas. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Galletas de avena y almendras en 3 simples pasos

Que nunca falten los bocados dulces a la hora del desayuno, la merienda o porque tenemos ganas. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca / mantequilla: 115 gr

azúcar rubia: 240 gr

avena: 120 gr

almendras laminadas: 50 gr

harina 0000: 15 gr

huevos chicos: 2

vainilla: 1 cdita

Preparación

1. En una olla pequeña poner la manteca o mantequilla junto con el azúcar rubia. Llevar a fuego bajo por un par de minutos, hasta que la manteca se derrita y el azúcar disuelva levemente. Incorporar la avena, almendras y la harina. Añadir el huevo y la vainilla, mezclar muy bien hasta lograr una masa pastosa.

2. En una bandeja para horno con papel manteca poner cucharadas de mezcla, separadas entre sí, ya que expanden al hornear.

3. Llevar a horno pre calentado a 190º C unos 8/10 minutos o hasta que estén doradas. Luego dejar enfriar por completo.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

galletas

Gastronomía

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias