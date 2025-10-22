Galletas de avena y almendras en 3 simples pasos
Que nunca falten los bocados dulces a la hora del desayuno, la merienda o porque tenemos ganas. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
manteca / mantequilla: 115 gr
azúcar rubia: 240 gr
avena: 120 gr
almendras laminadas: 50 gr
harina 0000: 15 gr
huevos chicos: 2
vainilla: 1 cdita
Preparación
1. En una olla pequeña poner la manteca o mantequilla junto con el azúcar rubia. Llevar a fuego bajo por un par de minutos, hasta que la manteca se derrita y el azúcar disuelva levemente. Incorporar la avena, almendras y la harina. Añadir el huevo y la vainilla, mezclar muy bien hasta lograr una masa pastosa.
2. En una bandeja para horno con papel manteca poner cucharadas de mezcla, separadas entre sí, ya que expanden al hornear.
3. Llevar a horno pre calentado a 190º C unos 8/10 minutos o hasta que estén doradas. Luego dejar enfriar por completo.
