Galletas de avena y almendras en 3 simples pasos

Lista de Ingredientes manteca / mantequilla: 115 gr azúcar rubia: 240 gr avena: 120 gr almendras laminadas: 50 gr harina 0000: 15 gr huevos chicos: 2 vainilla: 1 cdita

Preparación

1. En una olla pequeña poner la manteca o mantequilla junto con el azúcar rubia. Llevar a fuego bajo por un par de minutos, hasta que la manteca se derrita y el azúcar disuelva levemente. Incorporar la avena, almendras y la harina. Añadir el huevo y la vainilla, mezclar muy bien hasta lograr una masa pastosa.

2. En una bandeja para horno con papel manteca poner cucharadas de mezcla, separadas entre sí, ya que expanden al hornear.

3. Llevar a horno pre calentado a 190º C unos 8/10 minutos o hasta que estén doradas. Luego dejar enfriar por completo.