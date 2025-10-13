SUSCRIBITE
Yo Como

Biscottis de almendras y damascos, crocantes y bien dorados

@julianalopezmay nos propone una receta muy fácil para tener siempre a mano.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 000: 300 gr

azúcar común: 300 gr

almendras: 150 gr

huevos: 3

damascos secos: 100 gr

ralladura de naranja: 2

jugo de naranja: 1

vainilla: 1 cdita.

polvo de hornear: 1 cdita.

Preparación

Pre calentar el horno a 180° C. Mezclar la harina junto con el polvo de hornear, azúcar, almendra, damascos picados y la ralladura de naranja. Luego incorporar los huevos ya batidos, la vainilla y jugo de naranja.

Amasar hasta formar una masa no muy rígida, dar forma de 3 chorizos. Cocinar por 25 a 35 minutos, no tiene que quedar muy cocida ya que lo vamos a llevar nuevamente al horno para una segunda cocción. Dejar enfriar por unos minutos sobre una rejilla.

Una vez frío lo cortamos en rodajas finas y los volvemos a secarlos en un horno suave a 170º C hasta que estén crocantes, secos y dorados. Se pueden guardar en latas, frascos y tenerlos siempre a mano para acompañar un café o un vino dulce.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería
Preparación

