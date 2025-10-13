Biscottis de almendras y damascos, crocantes y bien dorados
@julianalopezmay nos propone una receta muy fácil para tener siempre a mano.
Lista de Ingredientes
harina 000: 300 gr
azúcar común: 300 gr
almendras: 150 gr
huevos: 3
damascos secos: 100 gr
ralladura de naranja: 2
jugo de naranja: 1
vainilla: 1 cdita.
polvo de hornear: 1 cdita.
Preparación
Pre calentar el horno a 180° C. Mezclar la harina junto con el polvo de hornear, azúcar, almendra, damascos picados y la ralladura de naranja. Luego incorporar los huevos ya batidos, la vainilla y jugo de naranja.
Amasar hasta formar una masa no muy rígida, dar forma de 3 chorizos. Cocinar por 25 a 35 minutos, no tiene que quedar muy cocida ya que lo vamos a llevar nuevamente al horno para una segunda cocción. Dejar enfriar por unos minutos sobre una rejilla.
Una vez frío lo cortamos en rodajas finas y los volvemos a secarlos en un horno suave a 170º C hasta que estén crocantes, secos y dorados. Se pueden guardar en latas, frascos y tenerlos siempre a mano para acompañar un café o un vino dulce.
Comentarios