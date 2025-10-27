SUSCRIBITE
20 min
Galletas marineras hechas en casa: fáciles, ricas y rendidoras

Para disfrutar como más te gusten: solas, untadas con queso crema o en una picada. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 000: 250 gr

agua: 120 ml

margarina, manteca o aceite: 25 gr

levadura fresca: 5 gr

sal: 1 cdita.

Preparación

Colocar en un bol la harina con la sal y mezclar. Agregar el agua, la levadura y volver a mezclar. Por último incorporar la margarina (debe estar a temperatura ambiente), primero con una cuchara y luego con las manos. Bajar la masa a una superficie plana y amasar hasta obtener un bollo liso y parejo. Cubrir y dejar descansar por 20 minutos.

Con la ayuda de un palo de amasar, estirar la masa hasta alcanzar un espesor de 2 mm aproximadamente. En caso de que haga falta, espolvorear sólo un poco de harina mientras se estira la masa. Con un cortante de 6 cm de diámetro, cortar discos de masa y colocarlos sobre una fuente para horno. Reutilizar los recortes.

Horno pre calentado a temperatura media/alta (200º C) durante 20 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar para que se sequen y queden quebradizas.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

panificación
Preparación

