Cómo hacer unas ricas crackers de queso en poco tiempo
Ideales para la hora del mate, la merienda o para picotear. La sugerencia es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 180 gr
sal: 1/2 cdita.
queso cheddar: 220 gr
manteca a temperatura ambiente: 110 gr
mostaza: 1/2 cdita.
Preparación
En un bol colocar los ingredientes y unir hasta formar el bollo. Al principio parece que le falta humedad, pero a medida que vamos uniendo y estrujando con las manos se va hidratando la harina.
Hacer un tubo de entre 3,5 y 4 cm de diámetro y envolver en film. Refrigerar mínimo 15 minutos.
Retirar el film y cortar en rebanadas de entre 1 y 2 mm de espesor. Colocar en una placa y cocinar en horno pre calentado a 200º C entre 8 y 10 minutos, o hasta que estén doradas. Salidas del horno colocar en una rejilla.
