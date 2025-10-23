SUSCRIBITE
10 min
Cómo hacer unas ricas crackers de queso en poco tiempo

Ideales para la hora del mate, la merienda o para picotear. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 180 gr

sal: 1/2 cdita.

queso cheddar: 220 gr

manteca a temperatura ambiente: 110 gr

mostaza: 1/2 cdita.

Preparación

En un bol colocar los ingredientes y unir hasta formar el bollo. Al principio parece que le falta humedad, pero a medida que vamos uniendo y estrujando con las manos se va hidratando la harina.

Hacer un tubo de entre 3,5 y 4 cm de diámetro y envolver en film. Refrigerar mínimo 15 minutos.

Retirar el film y cortar en rebanadas de entre 1 y 2 mm de espesor. Colocar en una placa y cocinar en horno pre calentado a 200º C entre 8 y 10 minutos, o hasta que estén doradas. Salidas del horno colocar en una rejilla.


Preparación

