Yo Como

Helado hecho en casa con yogur, frutillas y miel

@santigiorgini nos comparte y tienta con un postre ideal para los días que empiezan a calentarse.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

yogur natural: 300 gr

frutillas: 2 tazas

miel: 4 cdas.

Preparación

Lavar bien las frutillas. Cortar a la mitad o en trozos, colocar en una bandeja con antiadherente, separadas entre sí y congelar.

Poner en un recipiente las frutillas congeladas, el yogur y la miel. Licuar o mixear hasta obtener una consistencia homogénea.

Tapar y llevar al freezer por aproximadamente 6 horas. Sacar cada 1 ½ hora, mezclar o volver a mixear, para lograr un helado más cremoso. Para consumir, retirar del freezer y dejar a temperatura ambiente 10 minutos.

Opciones

* Probar el dulzor, antes de congelar. Según las frutillas puede necesitar más o menos miel.
* Se puede reemplazar las frutillas por cualquier otro fruto rojo congelado, o un mix.


Preparación

