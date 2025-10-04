Helado hecho en casa con yogur, frutillas y miel
@santigiorgini nos comparte y tienta con un postre ideal para los días que empiezan a calentarse.
Helado hecho en casa con yogur, frutillas y miel
@santigiorgini nos comparte y tienta con un postre ideal para los días que empiezan a calentarse.
Lista de Ingredientes
yogur natural: 300 gr
frutillas: 2 tazas
miel: 4 cdas.
Preparación
Lavar bien las frutillas. Cortar a la mitad o en trozos, colocar en una bandeja con antiadherente, separadas entre sí y congelar.
Poner en un recipiente las frutillas congeladas, el yogur y la miel. Licuar o mixear hasta obtener una consistencia homogénea.
Mini bombones helados ¿los probaste?
Tapar y llevar al freezer por aproximadamente 6 horas. Sacar cada 1 ½ hora, mezclar o volver a mixear, para lograr un helado más cremoso. Para consumir, retirar del freezer y dejar a temperatura ambiente 10 minutos.
Opciones
* Probar el dulzor, antes de congelar. Según las frutillas puede necesitar más o menos miel.
* Se puede reemplazar las frutillas por cualquier otro fruto rojo congelado, o un mix.
Comentarios