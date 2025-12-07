¡Hoy termina el Festival Yo Como! Todo sobre los horarios, entradas, transporte gratis y foodtrucks
Hoy termina el Festival Yo Como en la bodega Humberto Canale. Toda la agenda para no perderse nada.
Desde las 12 el predio de la Bodega Humberto Canale abre sus puertas para disfrutar de un recorrido que combina gastronomía, vino, coctelería, productores regionales, arte y música en vivo.
El horario del festival: del mediodía de este domingo hasta la medianoche de hoy, con un formato pensado para caminar, probar, escuchar y aprender.
Más de 30 cocineros, junto a bodegas, cervecerías, elaboradores regionales y emprendimientos gastronómicos de toda la Patagonia.
Qué actividades incluye la entrada
Cada ticket da acceso a todas las experiencias generales del festival:
- Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos centenarios.
- Patio gastronómico con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región.
- Mercado de emprendedores y productores locales, con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica.
- Clases magistrales de cocina, abiertas al público, con figuras como Ximena Sáenz, Roberto Montiel y Anto Arboscelli y todos los chefs de la región.
- Show musical en vivo: hoy el cierre es con Rock FCP.
- Espacio para infancias, con juegos y actividades lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca).
- Visitas guiadas gratuitas por la histórica bodega Humberto Canale, cada una hora.
Actividades opcionales con costo adicional
Además de las propuestas incluidas en el pase general, se suman experiencias especiales que podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta:
- Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.
- Clases de yoga y meditación, para disfrutar de un momento de calma entre los aromas y sabores del festival.
Clases de cocina: los horarios más esperados
El escenario principal y el Mercado del Yo Como concentrarán las clases de cocina y charlas de producto durante todo el día:
Hoy, domingo 7 de diciembre:
- 15:00 – Platos naturales para celebrar, con Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini.
- 16:30 – Coctelería patagónica, con Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena.
- 18:00 – Cocina gourmet de entorno, con Roberto Montiel y Aníbal Ramírez.
- 20:00 – Masterclass de temporada, con Ximena Sáenz.
- 21:00 – Cierre musical con Rock FCP.
Entradas, precios y beneficios
Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, pero también podrán comprarse directamente en la puerta de la bodega durante el festival.
- Entrada por día: $15.000
- Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito
- Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con el descuento aplicado al momento del pago
Quienes aún no sean socios del Club Río Negro pueden suscribirse para acceder al beneficio y disfrutar de descuentos en más de 500 comercios y experiencias de la región.
Cómo llegar y horarios de apertura
El festival se desarrolla en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186, en las afueras de General Roca.
Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca
Para que nadie se quede afuera, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos.
Los minibuses conectan Neuquén, Cipolletti y Roca con la bodega anfitriona.
No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de partida unos minutos antes del horario de salida.
Puntos de encuentro:
- Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba)
- Cipolletti: Tres Arroyos 365
- Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733)
El servicio es brindado por la empresa Campana Dos, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.
Estacionamiento y accesos
El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la bodega, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden vehicular y la circulación.
Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones del equipo de tránsito y los carteles de señalización al llegar al predio.
Datos útiles
- Cuándo: domingo 7 de diciembre
- Dónde: Bodega Humberto Canale, Chacra 186, General Roca
- Horario: de 12 a 00 hs
- Entradas: miticket.rionegro.com.ar y en puerta
- Precio: $15.000 por día / $20.000 full pass
- Menores de 8 años: no pagan
- Beneficio: 2×1 para socios de Club Río Negro
- Transporte gratuito: desde Neuquén, Cipolletti y Roca (sin inscripción previa)
