¡Hoy termina el Festival Yo Como! Todo sobre los horarios, entradas, transporte gratis y foodtrucks

Desde las 12 el predio de la Bodega Humberto Canale abre sus puertas para disfrutar de un recorrido que combina gastronomía, vino, coctelería, productores regionales, arte y música en vivo.

El escenario principal, donde transcurren las masterclass y shows musicales. Fotos: Juan Thomes

Las degustaciones gratuitas ocurren todo el tiempo, en el predio del festival.

El horario del festival: del mediodía de este domingo hasta la medianoche de hoy, con un formato pensado para caminar, probar, escuchar y aprender.

Más de 30 cocineros, junto a bodegas, cervecerías, elaboradores regionales y emprendimientos gastronómicos de toda la Patagonia.

Qué actividades incluye la entrada

Cada ticket da acceso a todas las experiencias generales del festival:

Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos centenarios.

Patio gastronómico con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región.

Mercado de emprendedores y productores locales, con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica.

Clases magistrales de cocina, abiertas al público, con figuras como Ximena Sáenz, Roberto Montiel y Anto Arboscelli y todos los chefs de la región.

Show musical en vivo: hoy el cierre es con Rock FCP.

Espacio para infancias, con juegos y actividades lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca).

, con juegos y actividades lúdicas a cargo de y . Visitas guiadas gratuitas por la histórica bodega Humberto Canale, cada una hora.



Actividades opcionales con costo adicional

Las intervenciones musicales sorprenden y suman entretenimiento al paseo por el festival.

Además de las propuestas incluidas en el pase general, se suman experiencias especiales que podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta:

Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.

de vinos y productos regionales. Clases de yoga y meditación, para disfrutar de un momento de calma entre los aromas y sabores del festival.



Clases de cocina: los horarios más esperados

El escenario principal y el Mercado del Yo Como concentrarán las clases de cocina y charlas de producto durante todo el día:

Hoy, domingo 7 de diciembre:

15:00 – Platos naturales para celebrar, con Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini.

16:30 – Coctelería patagónica, con Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena.

18:00 – Cocina gourmet de entorno, con Roberto Montiel y Aníbal Ramírez.

20:00 – Masterclass de temporada, con Ximena Sáenz.

. 21:00 – Cierre musical con Rock FCP.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, pero también podrán comprarse directamente en la puerta de la bodega durante el festival.

Entrada por día: $15.000

$15.000

Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito



ingreso libre y gratuito Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con el descuento aplicado al momento del pago

Quienes aún no sean socios del Club Río Negro pueden suscribirse para acceder al beneficio y disfrutar de descuentos en más de 500 comercios y experiencias de la región.

El Mercado, el corazón del festival, para conocer nuevos productos y llevarlos a casa.

Cómo llegar y horarios de apertura

El festival se desarrolla en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186, en las afueras de General Roca.

Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca

Para que nadie se quede afuera, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos.

Los minibuses conectan Neuquén, Cipolletti y Roca con la bodega anfitriona.

No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de partida unos minutos antes del horario de salida.

Puntos de encuentro:

Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba)

Cipolletti: Tres Arroyos 365

Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733)



El servicio es brindado por la empresa Campana Dos, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.

Estacionamiento y accesos

El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la bodega, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden vehicular y la circulación.

Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones del equipo de tránsito y los carteles de señalización al llegar al predio.

Todo el tiempo los chefs se encuentran y crean conversaciones con el público.

Datos útiles

Cuándo: domingo 7 de diciembre

Dónde: Bodega Humberto Canale, Chacra 186, General Roca

Horario: de 12 a 00 hs

Entradas: miticket.rionegro.com.ar y en puerta

Precio: $15.000 por día / $20.000 full pass

Menores de 8 años: no pagan

Beneficio: 2×1 para socios de Club Río Negro

2×1 para socios de Club Río Negro Transporte gratuito: desde Neuquén, Cipolletti y Roca (sin inscripción previa)