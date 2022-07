La feria «El Bolsón expone» llega a Viedma

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Porque no sólo se hereda la técnica del saber hacer, de una artesanía o una conserva, sino también las formas de comercializar, es decir, de vincularse. El Bolsón Expone no es solo una feria, sino un espacio de encuentro, de intercambio que transita hace más de treinta años. Decir que se trata de una feria itinerante transgeneracional es un acierto. Una red y herencia sobre posibles formas de producción e intercambio.

Después de 2 años sin poder ampliar recorridos y sumar experiencias, producto de la pandemia, el camión se vuelve a cargar. El viernes 5 de agosto de 15 a 22, y el sábado 6 y domingo 7, de 11 a 22, se llevará a cabo la Feria El Bolsón Expone en Viedma donde se podrá acceder a miel de montaña, quesos, mermeladas y confituras, fiambres, escabeches, cerveza artesanal, licuados, pastelería artesanal, chocolates, condimentos y una gran variedad de artesanías. Todo directo desde la Comarca Andina a la Comarca de Viedma-Carmen de Patagones en un sólo evento.

“El Bolsón Expone, primero fue Expoventa Patagonia. Era interesante llevar al productor a las ciudades. Dentro de las ferias también se hacía una reunión con los comerciantes y los productores para posibles alianzas comerciales. Funcionó muy bien. De a poco se transforma en El Bolsón Expone. Esto hizo que muchos pequeños productores, que durante el verano dependen solo de las ferias de este período, mejoren sus economías y así ampliar, por ejemplo, la producción. Lo que tiene de interesante este formato es la venta directa entre el productor y el consumidor. Allí se genera un contacto directo para los intercambios y las sugerencias y mejorar el producto acorde a las necesidades de los consumidores, que si no tenés el contacto con el consumidor, se pasa”, recuerda y comparte Paty Calderón, elaboradora de dulces de Chacra El Monje e integrante de la feria desde sus inicios.

El colectivo El Bolsón Expone se encuentra integrado por más de 30 familias productoras y artesanas. Se trasladan durante el año a diferentes puntos de la región patagónica para llevar una porción del micro clima de la Comarca al resto de la estepa y costas patagónicas. Generalmente se instalan en alguna escuela y enseguida establecen vínculo con alguna cooperativa o institución que esté necesitando mejorar sus condiciones edilicias (u otras necesidades). Entonces, entre ambas partes comparten la organización y la difusión de la actividad como así también la recaudación. Así, con estas formas de coproducción, la institución podrá poner en condiciones el techo y la Feria alcanzar su objetivo de autogestión.

Continúa Paty con el recuerdo vivo sobre los inicios de las Feria: “Muchos son emprendimientos familiares, muchos de nuestros hijos que fueron mamando y acompañando en las ferias, en la carga y descarga del camión, armando pedidos. Los mayores nos fuimos jubilando y fueron quedando ellos. Y esto es interesante, sobre lo largo del proceso. Acá, se fueron armado familias, acompañamos nacimientos, por ejemplo. Más que una cuestión comercial se convirtió en una cuestión social”.

Melina Barbieri es una de las integrantes de la feria, como elaboradora de tés y condimentos y también actualmente integra el núcleo de la organización de la Feria. “Seguimos avanzando en este proceso de transformación y de impulso. Este tiempo pandémico, nos enseñó que si no es en red, si no es en grupo y si no es pensando en el beneficio del otro, no hay salida posible. Creemos que la esencia de Bolsón Expone es esa”, concluye Barbieri.

En la escuela Paulo VI , Bulevar Ayacucho 1099 y Esandi de la ciudad de Viedma, las familias productoras y elaboradoras invitan y esperan a toda la comunidad a seguir apostando al comercio justo, de cercanía con productos sanos, de calidad que motivan a generar vínculos reales, para la posteridad.

Más información:

bolsonexpone2022@gmail.com

@elbolsonexpone

Tel. +54 9 294 480-1608