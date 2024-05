Cristian Castro y Mariela Sánchez otra vez separados: «Cristian escuchó todos los audios y era insostenible»

En los últimos días el mexicano Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez decidieron darle una segunda oportunidad a su relación, después de estar separados por casi 3 meses. Sin embargo, se filtraron audios donde la empresaria defenestra al mexicano y esta vez terminaron de forma definitiva. La noticia fue confirmada por Mariela en sus historias de Instagram.

«Cristian es así. Habla mal de todo el mundo. Está loco. Es un ser detestable. Cristian quiere marcar a las mujeres teniendo hijos. Es malísimo como amante. Cristian está horrible, gordo, viejo, es un horror» se escucha decir a la empresaria cordobesa en uno de los tantos audios que se difundieron.

El comunicado que lanzó Mariela para anunciar la separación

Ante las filtraciones, Mariela pidió disculpas y afirmó que simplemente habló desde el enojo. Aun así, parece que el gesto no le bastó a Cristian y terminó la relación.

“Quiero expresar públicamente el dolor y el arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo. Y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian” escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

“Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute de dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor” continuó Sanchez.

Finalmente, confirmó la separación: “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”. Luego, se refirió a quién filtro la conversación donde quedó expuesta.

“La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea» explicó.

«Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian” concluyó.

Tanto Castro como Sánchez borraron las publicaciones que tenían juntos y ella optó por poner su cuenta de Instagram en privado. Cristian aún no ha dado declaraciones sobre la separación.