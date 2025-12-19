Las 5 comidas frías que no pueden faltar en la mesa de fin de año: receta de todas, paso a paso 

Las fiestas de fin de año en Argentina se caracterizan por el calor y temperaturas que superan los 30 grados. Por eso, es clave incluir en la mesa de Navidad y de Año Nuevo platos fríos para disfrutar sin sufrir el calor del horno.

Las 5 recetas de comidas frías para Navidad y Año Nuevo: qué platos hacer

Las comidas frías en Argentina suelen ser de las más elegidas porque permiten comer algo rico sin sofocarse y organizar todo con anterioridad para pasar más tiempo brindando con tus seres queridos que encerrado en la cocina. Estas son las cinco recetas infaltables en tu mesa de Navidad o Año Nuevo.

1. Vitel Toné

No hay Navidad en Argentina sin el Vitel Toné. Aunque su origen es italiano, nosotros lo adoptamos como el plato insignia.

Preparación: tenés que hervir una pieza de peceto con verduras (zanahoria, cebolla, apio) hasta que esté tierno. Una vez frío, lo cortás en rodajas bien finas.

La Salsa: Licuás atún, anchoas, mayonesa, crema de leche y alcaparras. Cubrís la carne con esta mezcla y decorás con más alcaparras y huevo duro picado.

Tip: Es fundamental que lo prepares el día anterior para que la carne absorba todo el sabor de la salsa.

2. Tomates rellenos

Un clásico que aporta color y frescura. Es una opción liviana que podés adaptar según los gustos de tu familia.

Preparación: Elegí tomates redondos y firmes. Cortales la «tapita», ahuecalos y dejalos boca abajo un rato para que suelten el jugo. El Relleno: Mezclá arroz blanco frío, atún, choclo, mayonesa y un toque de perejil. Presentación: Rellená los tomates y servilos sobre un colchón de hojas de lechuga fresca. Es un plato simple, pero infalible.

3. Matambre arrollado

El matambre de carne es una pieza de arte en la mesa argentina. Se destaca por su colorido corte cuando se sirve en rodajas.

Preparación: Extendés la carne de vaca, la condimentás bien y la cubrís con zanahoria rallada, tiras de morrón asado, huevos duros enteros y arvejas. Cocción: Se enrolla bien apretado, se ata con hilo choricero y se hierve en caldo durante dos horas. Servicio: Se sirve bien frío y cortado finito, ideal para acompañar con una ensalada rusa.

4. Pionono relleno

El pionono es muy versátil y se puede jugar con los sabores para crear una versión única o la que más disfrute tu familia.

Opción Clásica: Untás la masa con mayonesa y rellenás con jamón cocido, queso, tomate, lechuga y huevo picado. Opción Agridulce: Agregale palmitos y salsa golf para ese toque retro que a tantos nos gusta. Decoración: Cubrilo con una fina capa de mayonesa y decoralo con tiras de morrón o aceitunas para que luzca increíble en la mesa.

5. Lengua a la vinagreta

Para muchos, es la entrada obligatoria. Es un plato con mucha personalidad y un sabor intenso que abre el apetito.

Preparación: Hervís la lengua con especias hasta que esté muy tierna, la pelás en caliente y la dejás enfriar. La Vinagreta: Cortás la carne en láminas y la sumergís en una mezcla de aceite, vinagre, ajo picado, mucho perejil y huevo duro. Secreto: al igual que el vitel toné, cuanto más tiempo descanse en la heladera, más rico va a estar.