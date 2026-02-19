Lúpulo: la historia y el sabor de la identidad andina

El sonido del agua que baja de los cerros, el aroma del lúpulo que trepa por los alambres y el vapor que se escapa de las ollas de cocción, convierten a El Bolsón en un lugar donde la cerveza no es solo bebida, sino identidad. En esta villa andina del sur de Río Negro, la producción de cerveza artesanal tiene historia, territorio y una trama productiva que hoy la posiciona entre los polos cerveceros más reconocidos del país.

La historia moderna de la cerveza en El Bolsón se remonta a mediados de la década del ‘80, cuando el proyecto pionero de Cerveza El Bolsón abrió un camino productivo que luego multiplicaron pequeños elaboradores. A partir de ese hito se fue consolidando una escena donde la calidad del agua de montaña, el acceso al lúpulo producido en la Comarca Andina y el saber hacer de cerveceros formados en el oficio se combinaron para construir un perfil propio.

En la actualidad, la Comarca Andina reúne decenas de microcervecerías y fábricas artesanales que elaboran una amplia paleta de estilos: rubias de corte clásico, cervezas de trigo, rojas, negras y una fuerte impronta de IPAs que dialogan con el carácter aromático del lúpulo patagónico. Muchas funcionan asociadas a bares, restaurantes o espacios de degustación, integrando producción y turismo en una misma experiencia.

El impacto de la producción cervecera va más allá del vaso: genera empleo local, dinamiza proveedores de insumos, logística, diseño y gastronomía, y construye un circuito turístico específico que, en temporada alta, se traduce en rutas cerveceras, festivales y ferias temáticas. La cerveza se volvió parte del paisaje económico y cultural de El Bolsón, al punto de integrar el relato identitario con el que la localidad se presenta ante visitantes de todo el país.



El vínculo con el lúpulo regional no es solo una ventaja productiva sino un gesto político del territorio: acortar la cadena, poner en valor el origen del ingrediente y disputar identidad en un mercado donde la estandarización es la norma. Para muchos productores, contar de dónde viene el lúpulo es parte del storytelling de la cerveza y una forma de diferenciarse frente a insumos importados.

Una señal del crecimiento de esta escena es la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, un evento que reúne a productores de El Bolsón y de la región cordillerana para mostrar lo que se hace en la zona. Allí, entre música, gastronomía y cultura local, la cerveza se celebra como expresión comunitaria tanto como producto económico.

En un contexto donde la industria cervecera global enfrenta el desafío del impacto ambiental, la escena de El Bolsón empieza a ensayar respuestas locales: reutilización de bagazo para alimentación animal y panificados, sistemas de recirculación de agua en procesos de limpieza, compras de insumos a productores de cercanía y alianzas con huertas de la zona para el compostaje de residuos orgánicos. Son prácticas todavía desparejas, más impulsadas por convicción que por norma, pero que marcan un rumbo posible: producir mejor, con menor huella, sin romper el equilibrio frágil entre naturaleza y economía que define a la Comarca.

El desafío que viene es de escala y profesionalización sin perder identidad. La demanda creció, el turismo cervecero empuja y el mercado pide regularidad, trazabilidad y calidad constante. Para muchos proyectos, el cuello de botella aparece en la logística, el acceso a financiamiento y la formalización de procesos. En esa tensión —crecer sin dejar de ser local— se juega buena parte del futuro del sector.

En El Bolsón, fermentar es también una forma de habitar. La cerveza condensa agua, trabajo y comunidad. No es solo una bebida: es una economía posible en clave patagónica, un puente entre campo y ciudad y una narrativa productiva que, entre espuma y levaduras, sigue contando quienes son y como quieren proyectarse hacia adelante.