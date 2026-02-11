El Bolsón palpita la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: la grilla completa con Nonpalidece, La Beriso y Emanero

El Bolsón ya tiene todo listo para la 48ª Fiesta Nacional del Lúpulo, el evento que define la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina.

Durante cuatro jornadas, la ciudad celebrará su estatus como principal productor de lúpulo de Sudamérica, combinando la tradición cervecera con una cartelera artística de primer nivel nacional.

Los shows principales de la Fiesta del Lúpulo en El Bolsón: noche por noche

La organización confirmó tres jornadas centrales con estilos para todos los gustos en el escenario mayor:

Viernes 20 | Nonpalidece: El reggae nacional dirá presente con la banda de Néstor Ramljak. Un show ideal para disfrutar de clásicos como «La Flor» bajo el cielo de la cordillera.

El reggae nacional dirá presente con la banda de Néstor Ramljak. Un show ideal para disfrutar de clásicos como «La Flor» bajo el cielo de la cordillera. Sábado 21 | La Beriso: El rock barrial de Rolo Sartorio será el plato fuerte del sábado. Se espera una convocatoria masiva para corear himnos como «Cómo Olvidarme».

El rock barrial de Rolo Sartorio será el plato fuerte del sábado. Se espera una convocatoria masiva para corear himnos como «Cómo Olvidarme». Domingo 22 | Emanero: El cierre estará a cargo del fenómeno de la música urbana. En su mejor momento profesional, el artista traerá sus hits «Bandido» y «Adicto» para conectar con el público joven.

Mucho más que música: el «Oro Verde» y el talento local

Aunque las figuras nacionales se llevan los flashes, el festival mantiene su esencia como homenaje a los pioneros de la cosecha. El predio ferial ofrecerá:

Cultura Cervecera: Puestos gastronómicos y degustaciones de la producción local que le da sabor a las cervezas de todo el continente.

Puestos gastronómicos y degustaciones de la producción local que le da sabor a las cervezas de todo el continente. Escenario Regional: Una fuerte presencia de músicos y artistas de la zona, reafirmando el compromiso con el talento del Río Negro y la Comarca.

Una fuerte presencia de músicos y artistas de la zona, reafirmando el compromiso con el talento del y la Comarca. Feria de Artesanos: Un clásico de la ciudad que se potencia durante los cuatro días del evento.

Con una propuesta que equilibra la tradición del campo con la modernidad de los nuevos ritmos, El Bolsón se prepara para recibir a miles de turistas en una edición que promete ser histórica.