Mañana empieza «Bariloche a la carta»: una semana para vivir experiencias únicas

Cómo no perderse nada de nada en una semana donde hay de todo en Bariloche.

Desde mañana y hasta el próximo domingo, esta ciudad se transforma en la capital de la gastronomía patagónica.

Es una verdadera fiesta lo que siempre propone “Bariloche a la carta” y en esta nueva edición la movida viene recargada de novedades, necesarias para renovarse y sorprender.

Una vez más, chefs de renombre, productores de todo el país y visitantes de todas partes en un festival único que celebra los sabores, la cultura y la identidad del sur argentino.

“Es una semana que lo tiene todo”, entusiasma Lucio Bellora, alma mater de BALC. ¿Qué es todo? Bellora enumera:

Promociones en la hotelería.

Circuito gastronómico con restaurantes que presentan menús a precio promocional y con descuento a los que tengan la tarjeta BALC. ¿Cómo se accede a esta tarjeta? Se descarga de manera gratuita en la página web de barilochealacarta.com/beneficios

Pop ups con los principales referentes de la cocina naciona y regional.

La Feria BALC, que funcionará desde el viernes próximo al domingo 12 en un predio de 6.000 m2 con lo mejor de la gastronomía patagónica. Más de 200 productores y emprendedores transformarán la plaza en un festival de aromas, música y cultura, donde los visitantes podrán descubrir en primera persona la riqueza de la producción patagónica.

Además, el clásico Concurso del Mejor Plato convoca al público a elegir sus favoritos entre restaurantes y propuestas de la feria, un juego que despierta pasiones y pone en valor la identidad culinaria local.

En el escenario principal, en pleno Centro Cívico, habrá clases de cocina, actividades para niños y música en vivo.

La Ruta del Vino Río Negro, en su versión renovada



En esta edición habrá un relanzamiento de la Ruta del Vino Río Negro (con novedades de vinos tendencias); presentarán “Christallino”, agua ardiente hecha a base de pera williams que se exporta a Alemania con éxito, más una variedad de vermuts de distintas marcas y cocinarán con trufas producidas en Choele Choel y Mallín Ahogado.

Al circuito clásico de BALC (El Boliche de Alberto, Linguini, Rincón Patagónico, La Marmite y Jauja, entre otros), este año se suman Auita (la gran promesa de la nueva gastronomía regional), Del Azul Bistró, de Leo Perazzolli, quien trae a la cordillera los productos de su amada Las Grutas), Casa Fauca, Corteza, La Popular y Gran hotel Panamericano.



¿Cómo hacer para no perderse nada? Los chefs Pablo Buzzo, Aníbal Ramírez, Juan José Carranza, Juan Izaguirre y la bartender Maru Ávila coinciden en un mismo y único consejo: bajarse la agenda de barilochealacarta.com/cronograma.



Esta semana que empieza es una oportunidad perfecta para disfrutar Bariloche en primavera: lago, montaña, paseos al aire libre y, sobre todo, una ciudad que se reafirma como la capital gastronómica del sur argentino.