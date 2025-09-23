Bariloche a la Carta amplía horizontes con una “propuesta federal” para disfrutar la gastronomía

Con una degustación de platos con identidad patagónica, se presentó la nueva edición de Bariloche a la Carta 2025. Foto: Chino Leiva

Las cocinas de los restaurantes se preparan para el mayor evento gastronómico que reúne la identidad, la producción y los saberes culinarios en una nueva edición del Bariloche a la Carta (BALC), que esta vez propone ampliar sus horizontes con una «mirada federal» y con invitados internacionales.

Del 6 al 13 de octubre, será una semana larga para disfrutar de lo mejor de la gastronomía y los productos patagónicos y rionegrinos, que tendrán como es habitual pop ups, clases de cocina, degustaciones, descuentos en el circuito gastronómico de más de 80 restaurantes locales, las actividades para las infancias con la promoción de la cocina saludable y la feria de productores.

“Bariloche a la Carta se transforma en una propuesta federal donde la ciudad invita a todo el país a Bariloche y a proyectar juntos el futuro de la gastronomía”, dijo Lucio Bellora, el motor del evento que organiza la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, con apoyo del Emprotur, la municipalidad de Bariloche y el gobierno de Río Negro.

Lucio Bellora es el organizador de Bariloche a la Carta. Anunció la visita de cocineros de Brasil y Chile. Foto: Chino Leiva

El lanzamiento oficial se realizó este martes en uno de los salones del hotel Sheraton Bariloche donde, además de los buenos augurios para el evento, se ofreció una degustación de platos con productos patagónicos como marca de identidad del evento como el cordero, los langostinos, la trucha y los hongos, entre otros.

La novedad de este año en BALC será que además de los cocineros regionales y los invitados de todo el país, llegarán con sus saberes referentes de Brasil y Chile.

“Los desafíos siguen y BALC recoge el guante y refuerza la apuesta no solo para mostrar nuestra identidad sino que se amplía el círculo con más presencia federal, mostrando cada uno de los chef su color local y su identidad, pero en nuestras cocinas y con nuestra gente”, graficó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica.

Bellora recordó que BALC “arrancó como una gran plataforma identitaria y de promoción de la ciudad” y dijo que es un evento muy esperado por la comunidad, que tracciona turismo e invita a los locales a disfrutar de su gastronomía. “Por cada peso que se invierte en BALC vuelven cuatro al evento y por cada peso, diez regresan a la ciudad. Es un círculo virtuoso”, destacó.

Todos los referentes hicieron mención especial a los trabajadores de la gastronomía y la hotelería de la ciudad que se preparan con mucho tiempo de anticipación para el evento, a los “visibles” como los chef y a los “invisibles”, que están en cada eslabón de la “cadena de valor”, mencionó Lago.

Langostino rionegrino, uno de los productos estrellas en la degustación de lanzamiento de Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

También el intendente Walter Cortés hizo mención a los trabajadores y dijo que el BALC es uno de los eventos que “llenan de orgullo, de alegría y de satisfacción” y alentó a continuar con actividades que hacen que “venga la gente a Bariloche” en pos de lograr el objetivo de llegar al millón y medio de turistas este año.

Mientras que el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, puso el acento en el ejemplo del BALC de una “gestión colectiva entre lo público y lo privado que trasciende gestiones”.

Con una degustación de platos con identidad patagónica, se presentó la nueva edición de Bariloche a la Carta 2025. Foto: Chino Leiva

La provincia de Río Negro, como es habitual, tendrá su espacio en la feria del Centro Cívico para exhibir y comercializar los productos gourmet de los emprendimientos rionegrinos donde se podrá encontrar desde derivados de la fruta, vinos, sidras, frutos secos, envasados, dulces, miel, delicatessen, entre otros.

Banacloy aprovechó la oportunidad para mostrar el nuevo mapa interactivo de Río Negro, realizado por el ilustrador Pablo Bernasconi.

El circuito gastronómico con 80 restaurantes

Bariloche a la Carta inicia el 6 de octubre con las propuestas del circuito gastronómico en el que participan más de 80 restaurantes locales que producen platos especiales para el evento, los que tienen descuento del 20% con la tarjeta BALC que se obtiene en la web oficia (www.barilochealacarta.com)

Esos platos elaborados para el BALC pueden ser votados por el público que debe elegir sus favoritos y al concluir el evento se realizará la elección de los mejores platos ofrecidos en el circuito (por voto), por eso cada responsable de cocina trabaja desde hace tiempo en esta propuesta en busca de sorprender.

Además esa semana, hasta el lunes 13, se ofrecerán descuentos especiales de hasta un 30% con tarjetas bancarias.

El programa se completa con clases magistrales, cuyos chef invitados se conocerán en los próximos días, cenas exclusivas, la Feria Gastronómica en el Centro Cívico y actividades para toda la familia.

Con una degustación de platos con identidad patagónica, se presentó la nueva edición de Bariloche a la Carta 2025. Foto: Chino Leiva





