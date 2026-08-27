Mar Di Vino 2026 en Las Grutas: fecha, menú y bodegas

Tras el éxito de su primera entrega, el sábado 5 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la segunda edición de «Mar Di Vino», el encuentro que posiciona a la costa atlántica rionegrina como punto de convergencia para la vitivinicultura patagónica, la gastronomía marina de autor y las expresiones artísticas regionales.

Organizado por la productora Cabrona y la propuesta revaloriza la producción vitivinícola de la provincia, contribuyendo además a la desestacionalización del turismo en la villa balnearia. La cita es de 19 a 22 en la Casa de la Historia y la Cultura de Las Grutas (Segunda Bajada), un balcón privilegiado con vista al Golfo San Matías.

Propuesta enológica bien patagónica y gastronomía de autor



La edición 2026 amplía su mapa vitivinícola incorporando etiquetas representativas de distintos terruños rionegrinos y neuquinos.

La propuesta gastronómica estará liderada por el chef Roque Robles, quien diseñó una selección de bocados de autor concebida para entablar un diálogo de sabores entre los frutos del mar argentino y los ingredientes tradicionales de la región. El menú incluirá:



Especialidades de mar: Delicia tropical de langostinos, cucharita waldorf de langostinos patagónicos, empanaditas suaves de langostinos del mar argentino, cazuelita de sabores del mar (langostinos y mejillones) y pescado blanco en delicada crema de hierbas frescas.



Sabores de la tierra y tradición: Canasta mediterránea (rúcula, queso, aceitunas y tomates confitados), empanaditas criollas de carne vacuna, medallón costero de gallo con crema de hierbas y salsa especiada regional, y bocado criollo con chorizo artesanal en salsa pomarola.

Arte en hierro, música en vivo y sunset session



En esta segunda edición, la dimensión cultural y sensorial cobra un rol protagónico: