Mar Di Vino 2026 en Las Grutas: fecha, menú y bodegas
La segunda edición del festival gastronómico y vitivinícola llega el 5 de septiembre. Descubrí el menú del chef Roque Robles y el arte en vivo.
Tras el éxito de su primera entrega, el sábado 5 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la segunda edición de «Mar Di Vino», el encuentro que posiciona a la costa atlántica rionegrina como punto de convergencia para la vitivinicultura patagónica, la gastronomía marina de autor y las expresiones artísticas regionales.
Organizado por la productora Cabrona y la propuesta revaloriza la producción vitivinícola de la provincia, contribuyendo además a la desestacionalización del turismo en la villa balnearia. La cita es de 19 a 22 en la Casa de la Historia y la Cultura de Las Grutas (Segunda Bajada), un balcón privilegiado con vista al Golfo San Matías.
Propuesta enológica bien patagónica y gastronomía de autor
La edición 2026 amplía su mapa vitivinícola incorporando etiquetas representativas de distintos terruños rionegrinos y neuquinos.
La propuesta gastronómica estará liderada por el chef Roque Robles, quien diseñó una selección de bocados de autor concebida para entablar un diálogo de sabores entre los frutos del mar argentino y los ingredientes tradicionales de la región. El menú incluirá:
Especialidades de mar: Delicia tropical de langostinos, cucharita waldorf de langostinos patagónicos, empanaditas suaves de langostinos del mar argentino, cazuelita de sabores del mar (langostinos y mejillones) y pescado blanco en delicada crema de hierbas frescas.
Sabores de la tierra y tradición: Canasta mediterránea (rúcula, queso, aceitunas y tomates confitados), empanaditas criollas de carne vacuna, medallón costero de gallo con crema de hierbas y salsa especiada regional, y bocado criollo con chorizo artesanal en salsa pomarola.
Arte en hierro, música en vivo y sunset session
En esta segunda edición, la dimensión cultural y sensorial cobra un rol protagónico:
- Música en vivo con Juan Pablo Prieto: La ambientación musical de la velada estará a cargo del pianista, saxofonista y docente Juan Pablo Prieto. Con una sólida trayectoria iniciada en Mar del Plata y consolidada en la Patagonia, el músico —quien además cuenta con un destacado paso por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín— aportará su versatilidad interpretativa.
- Exposición y arte en vivo con Eric Griffiths: El reconocido escultor patagónico presentará su obra centrada en el trabajo en hierro. Este artista autodidacta con más de una década de trayectoria constante en la creación de piezas en metal —que van desde la figura humana hasta la fauna marina y fantástica—, exhibirá sus esculturas en un marco de aprendizaje solitario, pasión y oficio.
- Experiencias integradas y sunset: El evento sumará un espacio de oráculos y experiencias sensoriales integradas al mundo del vino, mientras que el cierre de la jornada se trasladará a la costa con un sunset session a cargo del DJ Juan Cruz Osovnikar, ofreciendo una postal única del atardecer sobre las playas grutenses.
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