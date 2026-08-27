Fecha confirmada: el pago de haberes a estatales de Neuquén será este sábado 29 de agosto, los detalles

Desde el gobierno de Neuquén confirmaron la fecha de pago correspondiente a los haberes de agosto 2026 para estatales de la provincia. Se trata de un cronograma que unifica las fechas de pago para la totalidad de los empleados.

Según informaron, «tanto los trabajadores del Estado provincial como los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) percibirán sus haberes de agosto antes de finalizar el mes».

Cuándo se pagarán los haberes de agosto 2026 y cómo es el cronograma en Neuquén

Según informó el Ministerio de Economía, Producción e Industria, los salarios estarán acreditados el sábado 29. El dinero estará disponible en las cuentas que poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN)

Desde Gobierno sostuvieron que «el pago unificado antes de la finalización del mes forma parte del compromiso del Gobierno provincial de brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y es posible por la administración responsable y eficiente de los recursos públicos».