Cómo hacer el pan de molde más fácil del mundo
Sin ensuciarse las manos y en pocos minutos obtenemos una elaboración riquísima. La sugerencia es de @valuramallo.
Lista de Ingredientes
agua tibia: 500 ml
azúcar: 2 cdas.
levadura seca: 1 sobre
harina (integral o mitad y mitad): 500 gr
sal: 10 gr
mix de semillas: c/n
Preparación
Precalentamos el horno a 170° C. En un bol ponemos el agua tibia con el azúcar y la levadura seca. Revolvemos.
Pancitos esponjosos de queso y provenzal
En otro bol ponemos la harina 0000 (puede ser integral o mitad y mitad) con la sal y semillas a elección. Hacemos un hueco en el centro y agregamos el líquido con un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos bien y llevamos a budinera mediana previamente aceitada.
Horno por 35 minutos y retiramos el pan.
Tostón agridulce
– Pintar las rebanadas de pan con aceite de olvida y llevar a la tostadora.
– Para la crema de roquefort mixear partes iguales de queso azul, crema y queso crema.
– Las peras las corté en rodajas finas y las llevé al horno con manteca y azúcar (pueden hacerlas en una sartén) son unos minutos!
– Arriba le puse un poco de rúcula y nueces tostadas.
