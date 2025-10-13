SUSCRIBITE
35 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer el pan de molde más fácil del mundo

Sin ensuciarse las manos y en pocos minutos obtenemos una elaboración riquísima. La sugerencia es de @valuramallo.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

agua tibia: 500 ml

azúcar: 2 cdas.

levadura seca: 1 sobre

harina (integral o mitad y mitad): 500 gr

sal: 10 gr

mix de semillas: c/n

Preparación

Precalentamos el horno a 170° C. En un bol ponemos el agua tibia con el azúcar y la levadura seca. Revolvemos.

En otro bol ponemos la harina 0000 (puede ser integral o mitad y mitad) con la sal y semillas a elección. Hacemos un hueco en el centro y agregamos el líquido con un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos bien y llevamos a budinera mediana previamente aceitada.

Horno por 35 minutos y retiramos el pan.

Tostón agridulce

– Pintar las rebanadas de pan con aceite de olvida y llevar a la tostadora.
– Para la crema de roquefort mixear partes iguales de queso azul, crema y queso crema.
– Las peras las corté en rodajas finas y las llevé al horno con manteca y azúcar (pueden hacerlas en una sartén) son unos minutos!
– Arriba le puse un poco de rúcula y nueces tostadas.


Temas

Alimentación

Gastronomía

panificación

Receta fácil
Preparación

