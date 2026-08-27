Gran Hermano entra en la recta final: quiénes quedaron en placa tras la última gala de nominación

Este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo la última gala de nominación en Gran Hermano: Generación Dorada, marcando así la recta final del exitoso reality de Telefe. En esta oportunidad tanto los participantes como sus duplas pasaron por el confesionario para votar y exponer su juego ante el público.

La placa de nominados

En la emisión de anoche, Martín Rodríguez utilizó el beneficio obtenido tras responder el teléfono dorado: ingresar al confesionario junto a su dupla, Yanina Zilli, para observar cómo votaron sus compañeros.

Otro momento clave del programa involucró a Pincoya. En su rol de líder de la semana, tuvo el poder de rescatar a dos participantes de la placa de nominación: eligió a Sol Abraham y Luana Fernández, quienes festejaron entusiasmadas la decisión.

Tras este movimiento, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. El conductor del reality, Santiago del Moro, aclaró que la votación de esta última nominación es negativa.

De cara a la gala de eliminación del lunes 31 de agosto, recordá que podés elegir quién abandona la casa enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR en la pantalla de Telefe.