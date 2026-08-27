Gran Hermano entra en la recta final: quiénes quedaron en placa tras la última gala de nominación
Gran Hermano, Generación Dorada entra en su recta final. Con la última votación en el confesionario realizada este miércoles, la placa ya quedó definida. Descubrí a quiénes podés apoyar en la próxima gala de eliminación con tu voto para asegurar su permanencia en el juego.
Este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo la última gala de nominación en Gran Hermano: Generación Dorada, marcando así la recta final del exitoso reality de Telefe. En esta oportunidad tanto los participantes como sus duplas pasaron por el confesionario para votar y exponer su juego ante el público.
La placa de nominados
En la emisión de anoche, Martín Rodríguez utilizó el beneficio obtenido tras responder el teléfono dorado: ingresar al confesionario junto a su dupla, Yanina Zilli, para observar cómo votaron sus compañeros.
Otro momento clave del programa involucró a Pincoya. En su rol de líder de la semana, tuvo el poder de rescatar a dos participantes de la placa de nominación: eligió a Sol Abraham y Luana Fernández, quienes festejaron entusiasmadas la decisión.
Tras este movimiento, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. El conductor del reality, Santiago del Moro, aclaró que la votación de esta última nominación es negativa.
De cara a la gala de eliminación del lunes 31 de agosto, recordá que podés elegir quién abandona la casa enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR en la pantalla de Telefe.
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