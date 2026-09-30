Para un desayuno delicioso: pancakes suaves y esponjosos

Lista de Ingredientes harina leudante: 130 gr leche entera: 140 cc azúcar: 2 cdas. aceite neutro: 2 cdas. sal: 1 pizca huevo: 1 esencia de vainilla: 1 cdita. dulce de leche (para la salsa): c/n licor de dulce de leche (para la salsa): a gusto

Preparación

1. Mezclamos todos los ingredientes de los pancakes hasta que no queden grumos. Primero los líquidos y por último la harina. Dejamos reposar la mezcla 1 hora en la heladera.

2. En una sartén antiadherente, colocamos con un cucharón porciones de la mezcla. No le colocamos manteca a la sartén así nos quedan con esa textura lisa y es super importante la temperatura, que no esté fuerte el fuego.

3. Una vez que salen burbujas (2 minutos aproximadamente) los damos vuelta, 2 minutos más y listo.

4. Mezclamos el dulce de leche con el licor y bañamos nuestros pancakes.