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Yo Como

Para un desayuno delicioso: pancakes suaves y esponjosos

Una receta para hacer en cualquier momento y en pocos minutos. La propuesta es de @milhojasbydaph.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Para un desayuno delicioso: pancakes suaves y esponjosos

Una receta para hacer en cualquier momento y en pocos minutos. La propuesta es de @milhojasbydaph.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina leudante: 130 gr

leche entera: 140 cc

azúcar: 2 cdas.

aceite neutro: 2 cdas.

sal: 1 pizca

huevo: 1

esencia de vainilla: 1 cdita.

dulce de leche (para la salsa): c/n

licor de dulce de leche (para la salsa): a gusto

Preparación

1. Mezclamos todos los ingredientes de los pancakes hasta que no queden grumos. Primero los líquidos y por último la harina. Dejamos reposar la mezcla 1 hora en la heladera.

2. En una sartén antiadherente, colocamos con un cucharón porciones de la mezcla. No le colocamos manteca a la sartén así nos quedan con esa textura lisa y es super importante la temperatura, que no esté fuerte el fuego.

3. Una vez que salen burbujas (2 minutos aproximadamente) los damos vuelta, 2 minutos más y listo.

4. Mezclamos el dulce de leche con el licor y bañamos nuestros pancakes.


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