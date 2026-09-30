Terror en un avión con destino a Israel: un piloto apuñaló a otro en pleno vuelo y analizan un posible atentado

Durante un vuelo con destino a Israel, un avión debió realizar un aterrizaje de emergencia este 30 de septiembre en Tabuk, Arabia Saudita, tras emitir señales de alarma en el aire. La alerta activó de inmediato los protocolos de seguridad israelíes ante la sospecha de un posible secuestro, aunque fuentes oficiales aclararon luego que el incidente no estuvo vinculado con una toma de control de la aeronave.

Tensión en el aire: lo que se sabe del ataque entre pilotos y el aterrizaje de emergencia

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía al aeropuerto Ben Gurión, debió realizar un aterrizaje de emergencia. Aunque la compañía confirmó que todos los pasajeros están a salvo y que colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido, no especificó aún las causas que obligaron a cambiar el rumbo. Sin embargo, con el paso de las horas trascendieron imágenes grabadas dentro del avión que sugieren que un piloto habría sido herido por su propio compañero.

Según los registros públicos de seguimiento aéreo, la aeronave emitió el código 7700, señal internacional de emergencia general. Asimismo, se detectó una breve transmisión del código 7500 -alerta empleada ante una eventual interferencia ilícita-, aunque el contexto y las circunstancias de estas emisiones continúan bajo investigación.

En simultáneo, comenzaron a circular en redes sociales videos grabados a bordo. En una de las grabaciones, un hombre con una herida sangrante en la cabeza sostiene que hubo un intento de secuestro dentro de la aeronave y expresa: «Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión». Acto seguido, asegura que la tripulación y el pasaje lograron inmovilizar a los agresores y que el vuelo se dirigía hacia Tabuk.

More footage from the terrifying Dubai–Israel flight: Video from inside the cabin captures the moments the aircraft began rapidly descending from around 30,000 feet to roughly 11,000 feet. The footage shows the intense panic among passengers during the extraordinary loss of… https://t.co/ZMq3oCO3ex pic.twitter.com/4EA3kN1Dzw — DDF NEWS (@ddfmarketing1) September 30, 2026

En otro registro, un testigo relata que el avión aterrizó en Arabia Saudita tras el incidente con el supuesto atacante, quien fue atado por las personas a bordo. El hombre detalla además que un piloto resultó gravemente herido y debió ser evacuado, describiendo la presencia de manchas de sangre en la cabina.

Durante el incidente, fuentes de seguridad israelíes aclararon que el desvío de la aeronave no respondió a un secuestro. Un funcionario regional al tanto del caso señaló que se produjo un altercado dentro de la cabina, aunque evitó precisar el origen del conflicto o las circunstancias en las que resultó herido el piloto.

Ante la alarma inicial, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate mientras evaluaba lo sucedido con el vuelo, en el que viajaban ciudadanos de ese país. Posteriormente, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que la situación estaba bajo control y que se coordinaba el retorno de los pasajeros.

Por su parte, Flydubai evitó pronunciarse sobre las versiones que circularon en redes sociales. “Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea en un comunicado, prometiendo actualizar la información una vez consolidados los datos oficiales.

Con información de Infobae