De un pianista desaparecido a un artista drag: 17 crónicas para contar la Patagonia de hoy

Un pianista de Bariloche secuestrado y desaparecido en Mendoza durante la última dictadura. Un artista drag queen de Aluminé que cruza diversidad sexual, cultura y lucha intercultural junto al pueblo mapuche. Son apenas dos de las historias que aparecen en «El pianista que jamás llegó al concierto», la nueva antología de periodismo narrativo sobre la Patagonia, que que reúne 17 crónicas surgidas del Concurso de Crónica Patagónica, la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción (UNRN-Fundación) y el medio En estos días.

El libro, publicado por Editorial UNRN y la Fundación de Periodismo Patagónico, se presentará este viernes 2 de octubre, a las 18, en la librería Malapalabra de Neuquén, Ministro González 63. Participarán Cecilia Rayén Guerrero Dewey y el periodista, ensayista e investigador Pablo Montanaro.

El libro será presentado también el domingo 4, a las 18, en la carpa Paola Kauffman, de la Feria del Libro de Roca que, con entrada libre y gratuita, se realiza en el predio de Tronador 260.

La pregunta que atraviesa la antología es cómo se habita, se piensa y se narra la Patagonia en el presente. Las respuestas aparecen en historias particulares, lejos de las imágenes más conocidas de la región: personajes, comunidades, pérdidas, conflictos, afectos, memorias y formas de resistencia que permiten mirar el territorio desde otras perspectivas.

Uno de los textos es “Las manos en el barro”, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey, ganadora del primer premio del Concurso de Crónica Patagónica en 2024. La autora, comunicadora y gestora cultural, reconstruye allí la trayectoria de Luis María Ricciuto, conocido afectuosamente como “Titi”, un artista, gestor cultural y activista de Aluminé cuya historia reúne el arte drag queen, la diversidad sexual y la lucha intercultural junto al pueblo mapuche. Guerrero Dewey acaba de publicar también ellibro «Berbel, el latido de la Patagonia», que presentó en la Feria del Libro de Neuquén

La crónica que da nombre al libro, escrita por Juan Carlos Jalil, recupera otra historia marcada por la violencia y el silencio: la de Napoleón Argentino Araneda, pianista barilochense secuestrado y desaparecido en Mendoza por su orientación sexual en los primeros años de la última dictadura cívico-militar. El texto funciona como una investigación histórica y periodística para reconstruir la vida y la desaparición del músico.

Los 17 relatos que componen el volumen tienen distintos orígenes. Algunos surgieron del Concurso de Crónica Patagónica; otros, de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción, impulsada por la UNRN y la Fundación de Periodismo Patagónico, y también del medio En estos días.

La compilación estuvo a cargo de los periodistas y escritores Santiago Rey (director de la Fundación Periodismo Patagónico y de la revista digital en estos días) y Ángeles Alemandi, y el prólogo fue escrito por la periodista Ana Cacopardo.

La presentación de este viernes reunirá a Guerrero Dewey y Montanaro para conversar sobre periodismo narrativo, cultura e identidad regional, a partir de un libro que propone mirar la Patagonia a través de las historias de quienes la habitan.

El pianista que jamás llegó al concierto está disponible en formato impreso y digital, con envíos a todo el país, a través de la tienda de Editorial UNRN.