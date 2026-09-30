Más autonomía para el campo neuquino: el programa de fondos rotatorios suma más familias

El Programa de Fondos Rotatorios continúa ampliando su alcance territorial con la incorporación de 16 nuevas organizaciones, que se suman a las 107 que ya formaban parte de la herramienta. De esta manera, actualmente son 123 las agrupaciones vinculadas al programa en las siete regiones de la provincia.

Las nuevas incorporaciones se concentran en cuatro de las siete regiones provinciales y surgen de un proceso de trabajo territorial llevado a cabo por la Secretaría de Prensa y Comunicación. Este trabajo incluye visitas técnicas, entrevistas y el análisis de las condiciones necesarias para administrar el fondo de manera eficiente.

A julio de 2026, el programa contabilizaba 425.949.315 pesos destinados a las organizaciones, un monto que trepó a los 737.980.002 pesos tras la cuarta licitación. Con este incremento, el fondo busca consolidar su presencia y brindar recursos ágiles para la agricultura familiar neuquina.

Autonomía y gestión comunitaria

Una de las principales características del sistema es que la administración de los recursos queda en manos de las propias organizaciones rurales. Este esquema se basa en la confianza y el conocimiento mutuo entre productores, permitiendo responder con rapidez ante emergencias climáticas sin depender de demoras burocráticas.

El mecanismo se sostiene mediante la incorporación, el recupero y el refondeo para asegurar la disponibilidad permanente de capital. Los productores devuelven los créditos otorgados y esos recursos vuelven a circular para asistir a nuevos integrantes, logrando experiencias de fondos con más de 10 años en funcionamiento.

Las compras conjuntas impulsadas a través del programa permiten mejorar significativamente el poder de compra y reducir costos de logística. Actualmente, las adquisiciones incluyen miles de bolsas de maíz, pellet de alfalfa, fardos, varillas y postes destinados a sostener la alimentación animal y la infraestructura productiva.

Nuevas herramientas para la gestión

El desempeño de cada organización es un aspecto central, por lo que está previsto refondear 90 de los 123 fondos existentes. Esta medida reconoce el cumplimiento y la capacidad de administración demostrada por los grupos de productores en el territorio.

Como parte de la próxima etapa, se trabaja en el desarrollo de un manual, un cuaderno de registro y un reglamento para optimizar la administración. Estos materiales permitirán registrar los movimientos de cada fondo de manera clara, facilitando el control y seguimiento autónomo.

La propuesta integral busca que las organizaciones rurales desarrollen una gestión cada vez más independiente y transparente. De este modo, los productores podrán evaluar el funcionamiento de sus fondos sin requerir la asistencia permanente de los equipos técnicos estatales.