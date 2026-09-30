Neuquén abre distintas puertas al mundo: inversiones, cooperación y vínculos institucionales

Francisco Gabriel San Roman Gomez es el consul de España en Bahía Blanca y estuvo en Neuquén para gestionar una delegación itinerante (Neuquén informa)

No hay una única ventanilla para la política internacional de Neuquén.

En las últimas semanas, el Gobierno provincial avanzó en tres frentes diferentes que tienen como denominador común la búsqueda de vínculos con otros países, aunque con objetivos distintos: facilitar trámites para los residentes, atraer inversiones y generar proyectos de cooperación con financiamiento externo.

España aparece en una agenda más cercana a las necesidades de los ciudadanos. El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, recibió al cónsul de España en Bahía Blanca, Francisco Javier San Román Gómez, quien eligió Neuquén como primer destino de su recorrido por la Patagonia tras asumir el cargo.

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de instalar un consulado itinerante en la capital provincial. La iniciativa permitiría que neuquinos y residentes con vínculos con España puedan realizar determinados trámites sin trasladarse hasta Bahía Blanca.

La Provincia ofreció sus equipos y capacidades para colaborar con la puesta en marcha de la propuesta.

Los tres intereses con Indonesia

Con Indonesia, en cambio, la agenda se concentró en energía, minería y producción.

El embajador Sulaiman Syarif visitó Neuquén y mantuvo reuniones con funcionarios provinciales.

El Gobierno presentó las capacidades de Vaca Muerta y exploró posibles contactos con empresas energéticas del país asiático.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, planteó también oportunidades relacionadas con el GNL, mientras que el ministro de Energía, Gustavo Medele, señaló el interés por la experiencia indonesia en generación, distribución y gestión energética.

La conversación incluyó además energía geotérmica y producción agropecuaria.

Cooperación Triangular con Alemania

La tercera vía tiene a Alemania como socio facilitador y al financiamiento como herramienta.

Neuquén se incorporó a la convocatoria del Fondo Regional para la Cooperación Triangular, que permite presentar proyectos junto con otros países y acceder a fondos de hasta 300.000 euros por iniciativa, con una duración máxima de dos años.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 23 de octubre, seleccionará hasta cinco proyectos argentinos.

La Dirección General de Cooperación de la Provincia será el área encargada de brindar información a quienes quieran participar.

Así, la agenda internacional neuquina se mueve en distintos planos: servicios consulares para la ciudadanía, negocios e inversiones en sectores estratégicos y cooperación para financiar proyectos. Tres caminos diferentes para ampliar los vínculos de la provincia más allá de sus fronteras.