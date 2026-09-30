Septiembre se despide con viento y lluvia: cuándo será el momento de mayor intensidad en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este miércoles 30, último día de septiembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anunció el regreso de las lluvias a Neuquén y Río Negro. Según el informe oficial, este miércoles se prevén precipitaciones intensas que tendrán impacto en la Cordillera, el Alto Valle y la costa rionegrina. A su vez, el organismo remarcó que el viento se mantendrá firme, con ráfagas superiores a los 50 km/h.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Durante la jornada, el Alto Valle registrará una máxima de 15 °C y una mínima nocturna de 8 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40 % y el 70 % durante gran parte del día, por lo que podrían registrarse tormentas aisladas por la mañana y la tarde, con una leve mejoría hacia la noche.
Asimismo, el viento cobrará protagonismo con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:
- Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), mejorando hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana y del sudoeste/sudoeste-oeste por la tarde de 32 a 41 km/h, rotando al sudoeste de 23 a 31 km/h en la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.
- General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y precipitaciones aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana, cambiando al sudoeste/sudoeste-oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y al sur de 13 a 22 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se pronostican lluvias continuas durante toda la mañana y la tarde, acompañadas de nevadas en las zonas altas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se espera una temperatura entre los 4 °C y los 10 °C.
Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 10 °C. Lluvias y aguanieve/nieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche; con ráfagas de 60 a 69 km/h durante la tarde.
- San Carlos de Bariloche: Mínima de 3 °C y máxima de 9 °C. Lluvias y aguanieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche; ráfagas de 51 a 59 km/h durante la tarde.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina también registrará mal tiempo, con vientos intensos y probabilidad de precipitaciones. Se prevé una temperatura máxima de 11 °C, ráfagas de hasta 50 km/h y un cielo con abundante nubosidad. La mayor actividad meteorológica y los acumulados de agua más significativos se concentrarán durante la tarde.
Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma: Mínima de 5 °C y máxima de 11 °C. Cielo algo a parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias/chaparrones aislados durante la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sur de 13 a 22 km/h por la mañana, del sudoeste de 23 a 31 km/h por la tarde y del sur de 13 a 22 km/h por la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.
- San Antonio Oeste: Mínima de 5 °C y máxima de 11 °C. Cielo algo a parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas en la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y algo a parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sur de 13 a 22 km/h por la mañana, del sudoeste de 23 a 31 km/h por la tarde y del sudoeste de 0 a 2 km/h por la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.
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