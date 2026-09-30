Septiembre se despide con viento y lluvia: cuándo será el momento de mayor intensidad en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anunció el regreso de las lluvias a Neuquén y Río Negro. Según el informe oficial, este miércoles se prevén precipitaciones intensas que tendrán impacto en la Cordillera, el Alto Valle y la costa rionegrina. A su vez, el organismo remarcó que el viento se mantendrá firme, con ráfagas superiores a los 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una máxima de 15 °C y una mínima nocturna de 8 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40 % y el 70 % durante gran parte del día, por lo que podrían registrarse tormentas aisladas por la mañana y la tarde, con una leve mejoría hacia la noche.

Asimismo, el viento cobrará protagonismo con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), mejorando hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana y del sudoeste/sudoeste-oeste por la tarde de 32 a 41 km/h, rotando al sudoeste de 23 a 31 km/h en la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.

Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), mejorando hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana y del sudoeste/sudoeste-oeste por la tarde de 32 a 41 km/h, rotando al sudoeste de 23 a 31 km/h en la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde. General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y precipitaciones aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana, cambiando al sudoeste/sudoeste-oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y al sur de 13 a 22 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias continuas durante toda la mañana y la tarde, acompañadas de nevadas en las zonas altas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se espera una temperatura entre los 4 °C y los 10 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 10 °C. Lluvias y aguanieve/nieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche; con ráfagas de 60 a 69 km/h durante la tarde.

Mínima de 4 °C y máxima de 10 °C. Lluvias y aguanieve/nieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche; con ráfagas de 60 a 69 km/h durante la tarde. San Carlos de Bariloche: Mínima de 3 °C y máxima de 9 °C. Lluvias y aguanieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del oeste de 32 a 41 km/h por la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche; ráfagas de 51 a 59 km/h durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará mal tiempo, con vientos intensos y probabilidad de precipitaciones. Se prevé una temperatura máxima de 11 °C, ráfagas de hasta 50 km/h y un cielo con abundante nubosidad. La mayor actividad meteorológica y los acumulados de agua más significativos se concentrarán durante la tarde.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: