Paso a paso: cómo hacer una pizza con masa de arroz integral
Queda súper crocante, sale de lo común y si nos estamos cuidando, esta es una buena opción. La sugerencia es de @saludable.st.
Paso a paso: cómo hacer una pizza con masa de arroz integral
Queda súper crocante, sale de lo común y si nos estamos cuidando, esta es una buena opción. La sugerencia es de @saludable.st.
Lista de Ingredientes
arroz integral o yamaní: 2 tazas
harina integral: 2 cdas.
huevo: 1
sal, pimienta y ajo en polvo: al gusto
salsa de tomate: c/n
queso fresco: c/n
tomates cherry: c/n
albahaca: c/n
Preparación
En un bol incorporar el arroz previamente cocido con el huevo y la harina. Mezclar bien y condimentar.
Colocar la mezcla en una placa para horno con un poquito de aceite y extenderla hasta formar la pizza.
Llevar a horno pre calentado moderado (170° C) 15 minutos hasta que se ponga firme. Retirar y agregar salsa y queso. Otra vez al horno para gratinar. Retirar y agregar el tomate y la albahaca. Por arriba incorporar orégano y semillas.
Comentarios