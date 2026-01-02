Paso a paso: cómo hacer una pizza con masa de arroz integral

Lista de Ingredientes arroz integral o yamaní: 2 tazas harina integral: 2 cdas. huevo: 1 sal, pimienta y ajo en polvo: al gusto salsa de tomate: c/n queso fresco: c/n tomates cherry: c/n albahaca: c/n

Preparación

En un bol incorporar el arroz previamente cocido con el huevo y la harina. Mezclar bien y condimentar.

Colocar la mezcla en una placa para horno con un poquito de aceite y extenderla hasta formar la pizza.

Llevar a horno pre calentado moderado (170° C) 15 minutos hasta que se ponga firme. Retirar y agregar salsa y queso. Otra vez al horno para gratinar. Retirar y agregar el tomate y la albahaca. Por arriba incorporar orégano y semillas.