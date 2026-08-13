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Yo Como

Paso a paso para esta tarta de invierno con vegetales de estación

@dolliirigoyen nos tiene acostumbrados a elaboraciones con mucho sabor. Tomá nota y aprovechá al máximo los vegetales de estación.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Paso a paso para esta tarta de invierno con vegetales de estación

@dolliirigoyen nos tiene acostumbrados a elaboraciones con mucho sabor. Tomá nota y aprovechá al máximo los vegetales de estación.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 0000: 200 gr

manteca: 100 gr

azúcar: 1½ cda.

huevo: 1

yema: 1

leche: 1 cda.

sal: a gusto

PARA EL RELLENO: --

berenjena: 2

zucchini: 1

morrón rojo: ½ unidad

cebolla: 1

zapallo cabutia: ¼

ajos: 2 dientes

ramita de romero: 1

aceite de oliva: c/n

ricota: 600 gr

queso sbrinz: 200 gr

ralladura de limón: 1 unidad

huevos: 2

sal, pimienta y nuez moscada: a gusto

Preparación

En una procesadora coloque la harina tamizada, una pizca de sal y la manteca bien fría. Procese hasta formar un arenado. Agregue el azúcar, el huevo y la yema, siga procesando y si es necesario agregue un chorrito de leche. Forme el bollo, cubra con papel film y deje reposar en la heladera por 30 minutos.

Por otro lado, corte la berenjena, el zucchini, el morrón, la cebolla morada y el zapallo en cubos. En un bol condimente los vegetales con los ajos aplastados para perfumar, una ramita de romero picada, sal y aceite de oliva extra virgen. En una placa de horno disponga todos los vegetales y cocine a 180° C por 25 a 30 minutos hasta que estén tiernos.

Mientras tanto, en la procesadora coloque la ricota, la ralladura de limón, la nuez moscada, sal, pimienta y los huevos, procese hasta formar una crema, luego agregue el queso rallado sbrinz y reserve.

Forre un molde de 35 cm de diámetro con papel manteca enmantecado. Estire la masa. Colóquela en el molde y pinche el fondo con un tenedor. Disponga el relleno cremoso sobre la tarta, distribuya los vegetales horneados sobre el relleno, ralle queso sbrinz por encima y lleve al horno a 180° C por 30 minutos hasta que esté dorada. Sirva tibia con ensalada de rúcula u otras hojas verdes a su elección.


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