Paso a paso para esta tarta de invierno con vegetales de estación
@dolliirigoyen nos tiene acostumbrados a elaboraciones con mucho sabor. Tomá nota y aprovechá al máximo los vegetales de estación.
Paso a paso para esta tarta de invierno con vegetales de estación
@dolliirigoyen nos tiene acostumbrados a elaboraciones con mucho sabor. Tomá nota y aprovechá al máximo los vegetales de estación.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 200 gr
manteca: 100 gr
azúcar: 1½ cda.
huevo: 1
yema: 1
leche: 1 cda.
sal: a gusto
PARA EL RELLENO: --
berenjena: 2
zucchini: 1
morrón rojo: ½ unidad
cebolla: 1
zapallo cabutia: ¼
ajos: 2 dientes
ramita de romero: 1
aceite de oliva: c/n
ricota: 600 gr
queso sbrinz: 200 gr
ralladura de limón: 1 unidad
huevos: 2
sal, pimienta y nuez moscada: a gusto
Preparación
En una procesadora coloque la harina tamizada, una pizca de sal y la manteca bien fría. Procese hasta formar un arenado. Agregue el azúcar, el huevo y la yema, siga procesando y si es necesario agregue un chorrito de leche. Forme el bollo, cubra con papel film y deje reposar en la heladera por 30 minutos.
Por otro lado, corte la berenjena, el zucchini, el morrón, la cebolla morada y el zapallo en cubos. En un bol condimente los vegetales con los ajos aplastados para perfumar, una ramita de romero picada, sal y aceite de oliva extra virgen. En una placa de horno disponga todos los vegetales y cocine a 180° C por 25 a 30 minutos hasta que estén tiernos.
Mientras tanto, en la procesadora coloque la ricota, la ralladura de limón, la nuez moscada, sal, pimienta y los huevos, procese hasta formar una crema, luego agregue el queso rallado sbrinz y reserve.
Forre un molde de 35 cm de diámetro con papel manteca enmantecado. Estire la masa. Colóquela en el molde y pinche el fondo con un tenedor. Disponga el relleno cremoso sobre la tarta, distribuya los vegetales horneados sobre el relleno, ralle queso sbrinz por encima y lleve al horno a 180° C por 30 minutos hasta que esté dorada. Sirva tibia con ensalada de rúcula u otras hojas verdes a su elección.
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