Paso a paso para esta tarta de invierno con vegetales de estación

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina 0000: 200 gr manteca: 100 gr azúcar: 1½ cda. huevo: 1 yema: 1 leche: 1 cda. sal: a gusto PARA EL RELLENO: -- berenjena: 2 zucchini: 1 morrón rojo: ½ unidad cebolla: 1 zapallo cabutia: ¼ ajos: 2 dientes ramita de romero: 1 aceite de oliva: c/n ricota: 600 gr queso sbrinz: 200 gr ralladura de limón: 1 unidad huevos: 2 sal, pimienta y nuez moscada: a gusto

Preparación

En una procesadora coloque la harina tamizada, una pizca de sal y la manteca bien fría. Procese hasta formar un arenado. Agregue el azúcar, el huevo y la yema, siga procesando y si es necesario agregue un chorrito de leche. Forme el bollo, cubra con papel film y deje reposar en la heladera por 30 minutos.

Por otro lado, corte la berenjena, el zucchini, el morrón, la cebolla morada y el zapallo en cubos. En un bol condimente los vegetales con los ajos aplastados para perfumar, una ramita de romero picada, sal y aceite de oliva extra virgen. En una placa de horno disponga todos los vegetales y cocine a 180° C por 25 a 30 minutos hasta que estén tiernos.

Mientras tanto, en la procesadora coloque la ricota, la ralladura de limón, la nuez moscada, sal, pimienta y los huevos, procese hasta formar una crema, luego agregue el queso rallado sbrinz y reserve.

Forre un molde de 35 cm de diámetro con papel manteca enmantecado. Estire la masa. Colóquela en el molde y pinche el fondo con un tenedor. Disponga el relleno cremoso sobre la tarta, distribuya los vegetales horneados sobre el relleno, ralle queso sbrinz por encima y lleve al horno a 180° C por 30 minutos hasta que esté dorada. Sirva tibia con ensalada de rúcula u otras hojas verdes a su elección.