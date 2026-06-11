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Yo Como

Paso a paso para lograr un goulash de cerdo con mucho sabor

Un plato abundante con otro tipo de carne, un poco más económica, ideal para poner en práctica los días fríos.

Redacción

Por Redacción

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50 min cronometro
Yo Como

Paso a paso para lograr un goulash de cerdo con mucho sabor

Un plato abundante con otro tipo de carne, un poco más económica, ideal para poner en práctica los días fríos.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pulpa de cerdo cortada en cubos pequeños: 1 kg

cebolla: 1 kg

ajo: 2 dientes

zanahoria: 1

morrón rojo: 1

pimentón dulce, pimentón picante, comino, laurel, sal y pimienta: a gusto

caldo de carne o verduras: c/n

vino tinto (opcional): 1 vaso

concentrado de tomate: c/n

Preparación

Primero hay que sellar la carne. Pasar los cubos de carne de cerdo por harina y dorárlos en una olla con aceite caliente hasta que estén bien sellados por todos lados. Retirar y reservar.

En la misma olla, sofreir la cebolla picada, el ajo y el morrón cortado en brunoise, hasta que la cebolla esté transparente. Se puede agregar zanahoria en rodajas en este punto. Añadir el concentrado de tomate y el pimentón. Remover rápidamente para que el pimentón no se queme, lo que le daría un sabor amargo.

A fuego lento, reincorporar la carne a la olla. Añadir el vino (deja evaporar el alcohol) y cubrir con el caldo. Agregar las hojas de laurel y el comino. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo de 40 minutos a 1 hora, o hasta que la carne esté tierna y la salsa haya espesado.

Algunos agregan un chorrito de crema de leche al final para darle una textura más cremosa. Este plato se sirve frecuentemente sobre una base de arroz blanco.


Temas

Alimentación

Cerdo

comidas caseras

Cómo hacer

Gastronomía

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