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Yo Como

Platazo: Cómo hacer guiso de mondongo ¡nivel dios!

Una receta para chuparse los dedos, bien casera. Lleva varias horas el preparado, pero vale la pena. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
180 min cronometro
Yo Como

Platazo: Cómo hacer guiso de mondongo ¡nivel dios!

Una receta para chuparse los dedos, bien casera. Lleva varias horas el preparado, pero vale la pena. La sugerencia es de @cocinerosarg.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

mondongo: 2 kg

rabo de vaca: 1

porotos alubia remojados: 100 gr

chorizo colorado: 1

panceta ahumada: 250 gr

primienta negra en granos: a gusto

cebollas: 2

ajos: 2 dientes

morrón rojo: cantidad

blancos de puerro: 2

tomate triturado: 1 litro

laurel: 2 hojas

zanahoria: 1

ají molido: cantidad

pimentón dulce: 2 das.

sal gruesa: 1 puñado

Preparación

Arrancamos con la cocción del mondongo:
1. Blanquear el mondongo y el rabo con la sal gruesa unos 30 minutos de hervor, partiendo de agua fría.
2. Lavar, dejar enfriar. Trozar el rabo. Cortar el mondongo en tiras y dados de (1cm x 2cm), no importa que sean irregulares.
3. En una olla, con nueva agua, llevar a hervor el mondongo y el rabo junto con los porotos (remojados previamente durante 6 horas) y granos de pimienta por 1 hora y media aproximadamente.

Cocción del sofrito:
1. Por otra parte hacer un sofrito. Rehogar cebollas, ajo, puerro, morrón, todos previamente picados.
2. Sumar tomate, laurel, zanahoria cortada en monedas, chorizo en rodajas, panceta en tiritas finas o bastones y cocinar a fuego bajo por 30 minutos.
3. Condimentar con sal, pimentón y ají molido.

Una vez que el mondongo ya está tierno, desechar la mitad de agua de cocción e incorporar en la misma olla el sofrito que estaba aparte. Remover para unir todos los ingredientes. Rectificar condimentos. Cocinar por al menos 30 minutos más hasta que el mondongo esté en la textura deseada y se haya formado un guiso untuoso.


Temas

Alimentación

comidas caseras

Cómo hacer

Frío

Gastronomía

guisos

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