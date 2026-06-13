Platazo: Cómo hacer guiso de mondongo ¡nivel dios!
Una receta para chuparse los dedos, bien casera. Lleva varias horas el preparado, pero vale la pena. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Platazo: Cómo hacer guiso de mondongo ¡nivel dios!
Una receta para chuparse los dedos, bien casera. Lleva varias horas el preparado, pero vale la pena. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
mondongo: 2 kg
rabo de vaca: 1
porotos alubia remojados: 100 gr
chorizo colorado: 1
panceta ahumada: 250 gr
primienta negra en granos: a gusto
cebollas: 2
ajos: 2 dientes
morrón rojo: cantidad
blancos de puerro: 2
tomate triturado: 1 litro
laurel: 2 hojas
zanahoria: 1
ají molido: cantidad
pimentón dulce: 2 das.
sal gruesa: 1 puñado
Preparación
Arrancamos con la cocción del mondongo:
1. Blanquear el mondongo y el rabo con la sal gruesa unos 30 minutos de hervor, partiendo de agua fría.
2. Lavar, dejar enfriar. Trozar el rabo. Cortar el mondongo en tiras y dados de (1cm x 2cm), no importa que sean irregulares.
3. En una olla, con nueva agua, llevar a hervor el mondongo y el rabo junto con los porotos (remojados previamente durante 6 horas) y granos de pimienta por 1 hora y media aproximadamente.
Cocción del sofrito:
1. Por otra parte hacer un sofrito. Rehogar cebollas, ajo, puerro, morrón, todos previamente picados.
2. Sumar tomate, laurel, zanahoria cortada en monedas, chorizo en rodajas, panceta en tiritas finas o bastones y cocinar a fuego bajo por 30 minutos.
3. Condimentar con sal, pimentón y ají molido.
Época de zapallitos rellenos hechos en casa
Una vez que el mondongo ya está tierno, desechar la mitad de agua de cocción e incorporar en la misma olla el sofrito que estaba aparte. Remover para unir todos los ingredientes. Rectificar condimentos. Cocinar por al menos 30 minutos más hasta que el mondongo esté en la textura deseada y se haya formado un guiso untuoso.
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