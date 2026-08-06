Alitas de pollo con salsa de tomate picante: la receta más tentadora
Un plato completo y delicioso. No es complicado de preparar tampoco. La sugerencia es de @santigiorgini.
Alitas de pollo con salsa de tomate picante: la receta más tentadora
Un plato completo y delicioso. No es complicado de preparar tampoco. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
alitas de pollo: 1 kg
tomillo y romero seco o fresco picado: 1 cda.
pimienta: a gusto
chile: 1
ajo: 1 diente
aceite de oliva: c/n
PARA LA SALSA: --
chiles o jalapeños: 8
ajos: 4 dientes
vinagre de alcohol: 100 cc
salsa de pescado (opcional): 1 cda. de café
salsa de tomate: 100 cc
azúcar moreno: 30 gr
verdeo: c/n
Preparación
1.- Salsa: cortar los ajíes picantes en trozos, retirando las partes blancas y las semillas. Poner en un frasco junto con los ajos pelados y aplastados, el vinagre y opcionalmente la salsa de pescado. Dejamos reposar durante una noche para que la fermentación haga que los sabores se desprendan. Al día siguiente, poner en el vaso de mixer o licuadora, junto con el azúcar y la salsa de tomate para procesar hasta que quede bien lisa. Colocar en una cacerola y llevar al fuego bajo para que hierva de 5 a 10 minutos. Retirar, dejar enfriar a temperatura ambiente y volver a licuar. Reservar.
2.- Limpiar las alitas retirando el exceso de grasa, plumas que puedan llegar a tener y retirar las puntas.
3.- Para adobar: poner en un recipiente las alitas, con un poco de oliva, el ajo picado, el romero, el tomillo, la pimienta y el chile en rodajas o picado. Mezclar bien, tapar y dejar macerar mínimo 30 minutos.
4.- Para cocinar: mezclar en un bol la salsa soja, la miel y el jugo de los limones. Poner las alitas en una bandeja y untar con la mezcla anterior y la ayuda de un pincel. Reservar un poco de salsa para untarlas a mitad de cocción. Llevar al horno a 180° C (medio) y dejar cocinar durante unos 25 minutos. Darlas vuelta volver a pintar con la salsa reservada.
Servir las alitas con la salsa picante y espolvorear con verdeo cortado finito. El nivel de picor de la salsa va a depender del tipo de chile, o jalapeño que se utilice. Si se quiere aún más picante dejarle parte de las semillas. También se puede hacer ésta receta con muslos o patas.
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