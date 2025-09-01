Qué cocinar esta semana: menú con recetas día por día del 1 al 5 de septiembre

«Otra semana más compartiendo con ustedes que son los que tienen que enfrentarse a diario para conseguir una alimentación variada rápida y fácil. Con esta cocina, descubrimos paso a paso, una serie de atractivas recetas que, de forma fácil y clara, podrán enriquecer tanto a nuestros menús diarios como para alguna ocasión especial. Tengan en cuenta que pueden variar las proteínas, los sabores, las especias, no teman en probar y experimentar. Un gran saludo a todos los lectores y empecemos a cocinar…», Roberto Montiel, Chef Ejecutivo.

Lista de mercado

– 4 pechugas

– 4 pata muslo

– 4 lonjas de osobuco

– 1.8 kilo de calamares

– 1.5 kilo de cebolla

– 1 botella de vino blanco para cocinar

– 1 sidra

– 1 ramillete de perejil

– 2 kilos de papas

– 500 gr de arroz blanco

– 1 cabeza de ajo

– 1 cápsula de azafrán o condimento para arroz amarillo

– 4 limones

LUNES: Calamares entomatados (4 personas)

Ingredientes:

– 1 kilo de calamares

– 4 tomates maduros

– ½ cda. de pimentón

– 300 gr de arroz blanco

– 100 cc vino blanco o caldo

– perejil

– 6 dientes de ajo



Preparación

1. Limpiar los calamares, cortarlos en tititas y secarlos bien. Pelar los dientes de ajos y cortar en láminas.

2. En una olla poner aceite y cuando esté caliente agregar los calamares y dorar a fuego fuerte por unos 3 minutos, revolviendo de vez en cuando.

3. Añadir a la olla el ajo, sal y pimienta. Bajar al fuego y freír 8 minutos.

4. Pelar los tomates, añadirlos en cubos junto con el pimentón. Verter el vino blanco y por 8 minutos dejar cocinar a fuego lento, hasta que el tomate esté cocido.

5. Servir espolvoreando con el perejil y el arroz blanco en forma de corona.

MARTES: Pollo al limón (4 personas)



Ingredientes:

– 4 pata muslo

– 2 cebollas

– 1 limón

– 1 cda. de harina de trigo o de arroz para los sin TACC

– 100 cc de vino blanco

– 1 hoja de laurel

– 400 gr de papas



Preparación

1. Cortar el pollo en trozos pequeños, sazonarlos y freírlos en un poco de aceite, hasta que estén bien dorados.

2. Retirar de la sartén. Rehogar, con el fondo de cocción, las cebollas cortadas en discos finos.

3. Agregar la harina y cuando empiece a tomar color dorado, agregar el pollo. Añadir el laurel y el vino. Salpimentar. Cocinar tapado a fuego suave por 20 minutos.

4. Incorporar el jugo del limón, remover y dejar cocinar por 15 minutos más.

5. Servir con las papas hervidas de guarnición.

MIÉRCOLES: Osobuco a la sidra (no queda dulce)

Ingredientes:

– 4 rodajas de osobuco

– 200 cc de sidra

– 2 manzanas verdes

– 2 puerros

– 1 limón

– 1 cda. pimentón dulce

– 1 cda. harina de trigo o arroz para los sin TACC

– 1 caldo de verdura

– manteca



Preparación

1. Sazonar el osobuco, espolvorear con harina y dorar en aceite caliente. Añadir los puerros cortados en discos finos, el caldo, la sidra y el pimentón. Cocinar por una hora a fuego suave y tapado.

2. Pelar las manzanas en gajos, rociarlas con el jugo de limón y dorar en la manteca.

3. Servir con los gajos de manzana cocidos y que estén muy tiernos por dentro.

* Este plato es super nutritivo por el tuétano que lleva el hueso.

JUEVES: Pollo en blanquette

Ingredientes:

– 4 pechugas

– 1 cebolla chica

– 1 zanahoria grande

– ramito de hierbas frescas (opcional)

Para la salsa

– 1 cda. de manteca

– 1 cda. de harina de trigo o arroz para los sin TACC

– 2 yemas de huevo

– 3 cucharas de leche

– 100 gr de hongos (es clásico, pero si no gusta no hay problema)



Preparación

1. Cortar las pechugas a la mitad. Poner a hervir con agua y sal. Cuando empiece a hervir, sacar la espuma con una cuchara.

2. Añadir la cebolla, la zanahoria y el ramito de hierbas (opcional). Cocinar el pollo hasta que esté en su punto. Colar y conservar el pollo caliente y reservar el caldo de la cocción, con eso vamos a hacer la salsa.

3. Fundir la manteca, añadir la harina, remover bien sin dejar quemar y agregar el caldo, disolver bien y cocinar por 10 minutos.

4. Poner en un bol las yemas, la leche y batir con batidora o a mano, enérgicamente. Agregar una cucharada de caldo hasta que esté unificado y agregar rápidamente al resto del caldo. Batir con cuchara o batidor hasta que hierva a borbotones.

5. Colocar y verter sobre el pollo y añadir los champiñones, previamente cocidos.

* Pueden utilizar cualquier tipo de hongos, hasta los enlatados.

VIERNES: Calamares de mi abuela

Ingredientes:

– 800 gr de calamares

– 500 gr de papa

– 1 cebolla grande

– 1 hoja de laurel

– 150 cc de vino blanco

– 3 cdas. de alioli

Preparación

1. Cortar la cebolla y colocar en una cacerola con aceite y sal. Cuando esté blanca y transparente, agregar los calamares en aros, el laurel, la capsula de azafrán y el vino blanco.

2. Cocer hasta que los calamares estén blandos y agregar las papas cortadas en rodajas finas, salpimentar.

3. Antes de retirar del fuego, poner las tres cucharadas de alioli, remover y espolvorear con perejil picado.

TIP

Alioli : Machacar ajo (4 dientes) junto con sal, haciendo una pasta, emulsionar con aceite de a poco como si fuera mayonesa (también se puede comprar ya preparada).

Receta rápida

Revoltillo de jamón (para 1 persona)

– 2 huevos

– 1 tomate pisado

– 1 cda. de leche

– 1 cda. de manteca

– 1 lonja de jamón crudo o cocido

– 2 hojas de lechuga



Preparación

Freír el tomate con un poco de sal. Batir los huevos con la leche y la manteca pomada. Verter en una sartén que no se pegue y cocinar con el jamón en tiritas revolviendo. Cuando esté espesando el huevo, poner el tomate frito. Servir con pan lactal, frito en la sartén del tomate, y un poco de lechuga fresca (arrepollada mejor).

TIP

Si pone un poquito de azúcar al tomate, va a quedar mejor sin acidez y no se va a notar.