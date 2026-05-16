Llegaron a la Patagonia hace 50 años para ser docentes y crearon una de las empresas más icónicas de la región

En muchas ocasiones, quien toma la ruta cree que se dirige a un lugar, pero los caminos que ha emprendido conducen hacia un sitio mayor. Uno que tal vez el protagonista no había soñado.



Algó así les sucedió a Hugo Hundt y su socio, Julio Cuscueta, que hace 50 años decidieron dejar su terruño en Paraná, Entre Ríos, y trasladarse al sur del país. Llegaron a Cipolletti en 1976, con el objetivo de trabajar como docentes en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue. El destino tenía para ellos otros planes.



Al mismo tiempo en que se desempeñaban como directivos de la facultad, se convirtieron en distribuidores de aberturas. Al poco tiempo, la empresa proveedora cerró, y con esa noticia llegó la necesidad de cumplir los compromisos pendientes con los clientes de la zona.



Fue en ese momento que Hundt y Cuscueta tomaron el problema en sus manos, y nació Aberturas de Aluminio. “Cuando nuestros padres comenzaron, la región estaba virgen. Sí había construcción, pero en el rubro aberturas estaba todo por hacer”, añora Ernesto Hundt, hijo de uno de los fundadores y actual CEO de Aberturas de Aluminio SA.



“Los inicios fueron a todo pulmón”, relata Hundt, con un taller en el que trabajaban solo tres personas y desde la fabricación hasta la venta y administración, se concentraba en los dueños.

La hora de la nueva generación

Con el correr de los años, la segunda generación cobró protagonismo. Primero fue Juan Hundt, hijo mayor de Hugo, el que se sumó a la empresa. Más tarde se sumó Ernesto, el hijo menor.



En el presente, los fundadores ya no están. Julio falleció hace tres años y Juan se fue hace dos. Sin embargo el legado de aquel camino nacido hace 50 años, permanece vivo en sus hijos, que lo han llevado al nuevo milenio, innovando y adaptándose al escenario de una región que hoy señala el sendero del crecimiento económico a nivel nacional.

Dato 50 Los años que lleva Aberturas de Aluminio presente en el ecosistema urbano y productivo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.



“Sin lugar a dudas hubo momentos difíciles, pero nunca hubo riesgo de parar o cambiar. Somos bastante organizados y conservadores en la administración, y jamás asumimos compromisos que no pudiéramos cumplir, eso ha sido clave”, señala Hundt.



Aquellos 3 empleados hoy son 60 personas que se desempeñan tanto en la fabricación como en la comercialización y administración de la empresa. Algunos de ellos hace 30 años que permanecen en el equipo.

«En estos 50 años hubo momentos difíciles, pero nunca hubo riesgo de parar o cambiar. Somos bastante organizados y conservadores en la administración, y jamás asumimos compromisos que no pudiéramos cumplir, eso ha sido clave” Ernesto Hundt, CEO de Aberturas de Aluminio + PVC.



A lo largo de esas cinco décadas, la macroeconomía nacional tuvo innumerables vaivenes. “El objetivo siempre fue crecer junto a los clientes. Por eso ideamos el plan ‘congelar’, que permite pagar las aberturas hoy y retirarlas cuando el cliente necesite. Eso ayudó mucho en épocas de mucha volatilidad de precios”, recuerda Hundt.

La innovación y la llegada del PVC

Esa misma evolución es la que ha colocado la empresa a la vanguardia. “Desde hace 4 años no solo nos enfocamos en el aluminio sino que incorporamos el PVC como nueva tecnología en aberturas. La importancia que ese material ha adquirido en el mercado nos llevo a cambiar el nombre a ‘Aberturas de Aluminio + PVC SA’”, explica Hundt.



Con ese objetivo acaban de adquirir un centro mecanizado automático para corte de PVC y una máquina automatizada para corte de vidrio. Ello les permite ofrecer diferentes calidades de abertura en aluminio, PVC y vidrio, a la medida del proyecto que acerca el cliente, entre los cuales hay desde pequeñas obras particulares hasta grande empresas.

1/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 2/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 3/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 4/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 5/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 6/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 7/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 8/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 9/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 10/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 11/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto) 12/ 12 Aberturas de Alumnio + PVC (Fotos: Florencia Salto)



En un escenario inestable, la región ofrece un microclima que invita a una empresa con medio Siglo de recorrido a seguir soñando: “Sabemos que la oferta ha crecido, pero no todos los que hacen aberturas tienen la posibilidad que tenemos nosotros de ofrecer diferentes materiales, calidades, y precios a la medida del cliente” se enorgullece Hundt.



Conscientes del auge de Vaca Muerta, apuestan también a expandirse hacia Neuquén, donde están próximos a abrir un imponente showroom a la vera de la nueva Avenida Mosconi.