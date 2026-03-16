Qué cocinar esta semana: menú día por día del 16 al 20 de marzo por el chef Roberto Montiel

Una nueva semana para arrancar con toda la pila. La consigna es que cada uno realiza sus tareas como siempre sin distraerse con nada, ni siquiera pensando qué va a cocinar durante estos días. Nosotros te traemos un menú que tenés que poner en práctica. Esta semana el encargado de sugerirnos qué cocinar es el chef ejecutivo Roberto Montiel. No te pierdas el paso a paso de estos platos hechos en casa con el toque gourmet que tanto nos gusta.

Roberto Montiel, chef ejecutivo Casa Blanca Restaurante y Eventos del Grupo Global.



Listado de compras

250 gr carne picada

12 muslos de pollo

4 pechugas de pollo

4 bifes de cuadrada

8 papas medianas

1 kg. arroz

ajo deshidratado

1 paquete harina

1 docena de huevos

pimienta negra en grano

vino blanco

1 lata choclo amarillo

curry en polvo

pimienta blanca, comino

pimienta de cayena

80 gr jamón natural

80 gr queso dambo

pan rallado

½ atado espinacas

50 gr panceta ahumada

leche

crema

1 limón + 2 naranjas

cebollad de verdeo

LUNES: Goujonettes con mix de semillas y salsa de cítricos



Ingredientes (4 personas):

– 4 supremas de pollo

– 3 huevos

– 50 gr leche

– 10 gr mostaza

– sal y pimienta

– 300 gr pan rallado

– 50 gr mix de semillas

– jugo de 2 naranjas

– jugo de 1 limón

– 30 gr azúcar

– 1 cdita. vinagre de manzana

– 1 cdita. coñac



Preparación

1. Cortar las supremas en bastones de 8×2 cm y reservar en la heladera.

2. Mezclar en un bol los huevos, leche, mostaza, sal y pimienta y en otro recipiente integrar el pan rallado con las semillas. Reservar.

3. Pasar los bastones por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente por el pan rallado. Freír a 160° C. Retirar y escurrir.

4. Cortar en juliana (tiras finas) las cáscaras de naranja y limón. Blanquearlas partiendo de agua fría hasta que el agua hierva.

5. Colocar en una olla los jugos de las naranjas y el limón, azúcar, mermelada de damasco, las cáscaras en juliana y el coñac. Cuando comience a hervir, agregar el vinagre. Cocinar a fuego bajo hasta que tome la densidad de una salsa espesa.

MARTES: Papas rellenas de ternera y espinaca



Ingredientes (4 personas):

– 8 papas medianas

– ½ cebolla picada

– ½ morrón picado

– 1 diente de ajo picado

– 250 gr carne picada

– 1 tomate perita cortado en cubos

– ¼ de vaso vino blanco

– ½ atado de espinacas

– 50 gr panceta ahumada



Preparación

1. Lavar bien las papas. Pinchar con un tenedor y cocinar en el horno con cáscara hasta que estén doradas, pero aún firmes. Retirar y dejar enfriar.

2. Cuando estén tibias las papas, cortar un trozo de la parte superior como si fuera una tapa (un poco menos de la mitad con la papa en horizontal) y con una cuchara raspar y vaciar la papa hasta que quede ahuecada.

3. Cocinar la carne en una sartén con la cebolla y el morrón. Agregar el vino blanco y después de unos minutos incorporar el tomate y el ajo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Una vez que la carne esté cocida, agregar la panceta y la espinaca. Cocinar por unos minutos.

4. Colocar en un bol la papa que quedó y aplastar hasta que sea puré. Agregar la carne y si hiciera falta, agregar un chorrito de leche. Rellenar las papas y cocinar al horno por 10 minutos.

MIÉRCOLES: Milanesas de ternera rellenas en salsa de quesos



Ingredientes (4 personas):

– 4 bifes de cuadrada

– 80 gr jamón natural

– 80 gr queso dambo

– 2 cebollas verdeo

– 250 cc crema

– 100 gr mix quesos

– ajo deshidratado

– 3 huevos

– harina

– pan rallado



Preparación

1. Cortar las fetas del queso por la mitad, igual con el jamón y rellenar la carne. Cerrarla como un libro y colocar escarbadientes para que no se abran en la cocción.

2. Pasar la carne por huevo, previamente batido y salpimentado. Luego por la harina y al final por el pan rallado. Reservar en la heladera.

3. Cocinar, en una ollita, la crema con el ajo deshidratado a gusto. Cuando hirvió, agregar los quesos y bajar el fuego a mínimo. Revolver para que se derritan los quesos.

4. Fritar las milanesas y servirlas con la salsa por debajo tipo espejo y un mix de verdes frescos o lo que más les guste.

JUEVES: Tortilla de arroz crocante



Ingredientes (4 personas):

– 4 tazas arroz blanco cocido

– 2 cebollas de verdeo

– ½ taza mix de quesos

– 100 cc crema

– 4 huevos

– 1 puñado perejil picado

– 1 lata granos choclo amarillo



Preparación

1. Mezclar el arroz con un poco de crema. Agregar el queso y el resto de la crema. Cortar la cebolla de verdeo lo más fina posible e incorporar a la preparación junto con los granos de choclo escurridos. Una vez todo integrado, agregar los huevos batidos.

2. Cocinar a fuego directo, en una sartén que no se pegue, por 7 minutos de cada lado o hasta que esté crocante.

3. Servir caliente con perejil picado por encima.

VIERNES: Pollo frito a la manera campera



Ingredientes (4 personas):

Para el marinado

– 5 tazas de agua

– 3 cdas. sal

– 2 cditas. pimienta negra en grano

– 2 cditas. ajo en polvo

– 12 piezas de pollo con hueso medianas, muslo

– 2 tazas harina de uso general

Para el rebosado

– 1 ½ cdas. sal

– 1 cda- pimienta negra recién molida

– 1 cda. pimienta blanca molida

– 1 ½ cdita. comino molido

– 1 ½ cdita. curry en polvo

– 1 ½ cditas. pimentón

– 1 ½ cditas. ajinomoto

– 3/4 cdita. pimienta de cayena



Preparación

1. Para marinar el pollo: En un recipiente muy grande mezclar el agua, la sal, la pimienta negra en grano, el ajo en polvo y colocar el pollo dentro, asegurando que quede sumergido en la sal muera. Luego debe quedar en la heladera de 8 a 12 horas marinándose, tapado.

2. Para el rebozado de harina: En un bol mediano colocar sal, harina, pimienta negra, pimienta blanca, comino, curry en polvo, pimentón, ajinomoto y pimienta de cayena. Mezclar todo hasta que quede integrado.

3. Colocar una rejilla metálica sobre una bandeja para hornear, con borde. Trabajando con un trozo de pollo a la vez, sacarlo de la salmuera y sumergirlo en la mezcla de harina para cubrirlo por completo, presionando con los dedos la harina para que penetre en cada rincón.

4. Cubrir una segunda bandeja para hornear con una rejilla para el pollo frito. Llenar una sartén grande con aceite y llevar a fuego medio-alto. Freír el pollo por tandas, con cuidado de no sobrecargar la sartén, dándole la vuelta una vez, hasta que esté dorado. Son 15 minutos por tanda (tener en cuenta que los tiempos de fritura pueden variar según el tamaño y la forma de las piezas de pollo).