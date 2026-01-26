Qué cocinar esta semana: menú día por día del 26 al 30 de enero por la cocinera María Carabajal
Un menú variado y saludable. Con productos que podemos encontrar sin problema. Animate a estos platos que están para chuparse los dedos.
Otra semana para compartir recetas de chefs de la región. El menú de estos cinco días son sugerencia de la cocinera María Carabajal de Río Colorado. Ella nos propone un menú saludable para sentirnos más livianos y probemos nuevos sabores. Animate a estos platos que se disfrutan desde el momento en que empezamos a preparalos.
Listado de compras
- 500 gr quinoa
- 500 gr porotos aduki
- 1 kg harina de arroz
- 1 kg premezcla sin gluten
- 1 kg pan rallado sin gluten
- nuez moscada
- pimienta blanca
- sal marina c/n
- aceite de oliva c/n
- orégano c/n
- 2 kg zanahorias
- 2 atados de acelga
- 4 atados de espinaca
- 4 choclos
- 4 zucchinis
- 1 kg de verdeo
- 2 morrones
- 1 kg papa
- 1 kg remolacha
- 12 huevos
LUNES: Rosquitas de quinoa
Ingredientes:
– 2 tazas de quinoa
– 4 tazas de agua
– 2 unidades de verdeo
– 4 zanahorias
– 2 atados de acelga
– 3 huevos
– harina de arroz c/n
– sal marina + orégano
Preparación
1. Lavar varias veces en un colador fino la quinoa (más de 8 veces). En una olla a presión poner la quinoa, agua (del mismo tamaño de taza). Cocinar hasta que se consuma el agua. Dejar enfriar.
2. Picar el verdeo, rallar las zanahorias. Picar bien chiquita la acelga. Unir todo con la quinoa fría. Agregar los huevos. Condimentar con sal marina y orégano. Si hace falta, agregar un poco de harina de arroz para que la masa quede más firme.
3. Formar hamburguesas finitas, hacer un huequito en el centro. Colocar en una fuente para horno aceitada. Cocinar 20 minutos por lado. Acompañar con ensalada a gusto.
MARTES: Lasaña de zucchinis
Ingredientes:
4 zucchinis
1 morrón
6 unidades de verdeo
4 zanahorias
2 atados de acelga
2 choclos
Preparación
1. Lavar los zucchinis y cortar en láminas finas. Cocinar al horno vuelta y vuelta unos 20 minutos). Dejar enfriar.
2. Para el relleno, picar morrón y verdeo. Saltear en aceite de oliva. Agregar zanahorias ralladas y luego la acelga picados.Incorporar los granos de choclo. Cocinar todo junto. Condimentar con sal y nuez moscada.
3. Para el armado: En una fuente poner una base de láminas de zucchini. Luego una capa de relleno, otra capa de zucchini, otra de relleno. Repetir hasta terminar. Se puede finalizar con crema de choclo o salsa fileto.
MIÉRCOLES: Albóndigas de aduki
Ingredientes:
– 500 gr porotos aduki
– 4 verdeos
– 1 morrón
– 3 huevos
– sal, pimienta, orégano
– harina de arroz c/n
– aceite de oliva c/n
Preparación
1. Dejar en remojo los porotos aduki al menos 8 horas. Cocinarlos 50 minutos. Colar y dejar enfriar un poco.
2. Saltear en aceite de oliva los verdeos y el morrón picados. Cocinar 10 minutos. Procesar los porotos junto con el salteado. Agregar los huevos. Condimentar con sal, orégano y pimienta. Si hace falta, agregar un poco de harina de arroz.
3. Formar las albóndigas. Colocar en fuente aceitada. Hornear 15 minutos. Acompañar con puré o ensalada.
JUEVES: Nuggets de espinaca
Ingredientes:
4 atados de espinaca
4 huevos
sal, pimienta
nuez moscada
pan rallado sin gluten c/n
Preparación
1. Lavar las espinacas. Cocinarlas al vapor. Dejar enfriar y escurrir bien sacando todo el líquido. Picar bien chiquito.
2. Agregar los huevos, sal, pimienta y nuez moscada. Formar una masa. Dar forma de nuggets. Pasar por pan rallado sin gluten. Colocar en placa aceitada.
3. Hornear 20 minutos, vuelta y vuelta. Servir con ensalada fresca.
VIERNES: Ñoquis de remolacha
Ingredientes:
– 4 remolachas
– 2 papas grandes
– 1 huevo
– sal, pimienta
– nuez moscada
– premezcla sin gluten
– aceite de oliva
Preparación
1. Tener las remolachas cocidas del día anterior. Hervir las papas. Hacer puré en caliente. Unir el puré de papa con el de remolacha. Agregar aceite de oliva, sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el huevo e incorporar la premezcla sin gluten hasta formar una masa.
2. Armar tiras y cortar los ñoquis. Hervir en agua con sal. Cocinar por 7 minutos. Colar. Servir con aceite de oliva, salsa o crema.
