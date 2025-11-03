Qué cocinar esta semana: menú día por día del 3 al 7 de noviembre por el chef Nahuel «Chapa» Sepúlveda

La semana arranca con todo y para que no te estreses pensando qué vas a cocinar, nosotros te tenemos la sugerencia directamente desde el norte neuquino, más precisamente desde Chos Malal. Y que el chef Nahuel «Chapa» Sepúlveda nos propone 5 platos con ingredientes de la zona, fáciles de hacer y con un sabor único. Tomá nota y contanos cómo salió.

Nahuel Sepúlveda, chef del norte neuquino.



Listado de compras

4 ojos de bife

4 pechugas

2 truchas

500 gr lentejas

500 gr arvejas

1 cabeza de ajo

1 kg papas

1 zucchini

1 zanahoria

1 paquete espárragos

3 tomates redondos

paquete de fideos secos

aceitunas

2 morrones

1 remolacha

100 gr jamón cocido

100 gr queso feta

2 cebollas

sal, pimienta

hierbas frescas

harina 0000

aceite de olvida / grasa

LUNES: Fideos con salteado de verduras



Ingredientes (rinde 6 porciones):

– 1 paquete de fideos secos (penne rigate, tirabuzón o cualquier apto para guiso)

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– 1 zucchini

– 1 morrón

– 1 papa

– 1 tomate redondo o 5 cherrys

– 7 aceitunas

– orégano, tomillo y romero



Preparación

En una olla colocar agua a hervir. Por otro lado, picar la verdura en juliana, solo la cebolla pelarla, el resto de bien limpia y con cascaras ya que concentra más nutrientes. El tomate, en caso de ser redondo, picarlo en cubos y son cherry, solo a la mitad.

En una sartén colocar aceite oliva y agregar toda la verdura junta para generar una cocción pareja. Agregar sal. Una vez tierna la verdura, agregar el tomate y luego de unos minutos las aceitunas sin caroso, picadas no tan chicas. Por último agregar tomillo, orégano y un poco de romero para darle sabor y aromas. Ratificar sazón en caso de ser necesario.

Una vez que hirvió el agua, agregar sal y volcar el paquete de fideos. Dejar hervir hasta que quede al dente. Luego colarlos y agregarlos al salteado para terminar su cocción.

Opcional: se le puede agregar atún o jamón crudo al salteado.

MARTES: Bifes con cebolla caramelizada



Ingredientes (para 4 personas):

– 4 ojos de bife cortados no tan finos

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– 500 gr arvejas secas partidas

– sal y pimienta c/n

– 1 cdita. comino



Preparación

Es una olla colocar los ajos, el paquete de arvejas y agua para hervirlas hasta que se ablanden.

En una plancha agregar aceite, la cebolla cortada en juliana y arriba los bifes sin moverlos. Condimentar con sal y pimienta. Una vez sellados, dar vuelta los bifes sin mover la cebolla y condimentar por ese lado. Dejarlos hasta que estén en el punto deseado de la carne.

Volvemos a las arvejas, una vez tiernas pisar o mixear para generar un puré. Agregar sal, pimienta un chorrito de aceite y comino. Servir los bifes con la cebolla y un costado el puré.

MIÉRCOLES: Pechuga rellena con ensalada de papa y huevo



Ingredientes (4 personas):

– 4 pechugas

– 150 gr jamón

– 200 gr queso barra

– 1 kg papa

– 3 huevos

– sal, pimienta y perejil fresco c/n



Preparación

Realizar un corte por la parte más gruesa de la pechuga sin dañar las caras y ahuecarlas. Agregar por adentro, 1 feta de jamón y 2 de queso. Cerrar con palillos (escarbadientes) el hueco para evitar que se escape el relleno. Salpimentar y llevar a horno precalentado a 200° C durante 25 / 30 minutos.

Pelar las papas, cortarlas en cubos y cocinar en agua hasta el punto que queden cocidas, pero armadas. Luego colar y llevar a agua fría para cortar su cocción. Cocinar los huevos durante 10/12 minutos para luego agregarlo picado a la ensalada de papa. Una vez listo, opcional, agregar perejil y condimentar la ensalada con aceite, vinagre y sal.

Para servir, cortar la pechuga con un corte por el medio en diagonal y agregar ensalada en un costado. Si sobró perejil, hacer un aceite para acompañar las pechugas. Mixear 6 cucharadas de aceite con un poco de perejil, agregar sal y pimienta a gusto.

JUEVES: Hamburguesas de lentejas con ensalada de remolacha, espárragos y tomate



Ingredientes (rinde 4 personas):

– 500 gr lentejas

– 1 diente de ajo

– 1 remolacha mediana

– 1 paquete de espárragos

– 2 tomates

– perejil, orégano y tomillo



Preparación

Hervir las lentejas hasta que estén blandas. Picar el ajo y perejil. Agregar ¾ partes de las lentejas hervidas. Con el resto generar una pasta/puré con sal, pimienta y aceite, luego incorporar a esta preparación para formar las hamburguesas.

Hervir los espárragos hasta que su tallo este tierno. Cortar cocción con agua fría y reservar. Picar tomate en cubos agregar los espárragos enteros y rallar remolacha sin cascara. Condimentar con limón, aceite y sal. Opcional: agregar semillas.

Formar las hamburguesas con molde o armar bollitos y aplastar sobre pan rallado o pre mezcla para celíacos. Cocinar 10 minutos en horno pre calentado a 200° C.

VIERNES: Empanadas de trucha



Ingredientes:

– 2 truchas

– 1 limón

– 2 cebollas

– 1 morrón

– sal

– tomillo

– 1 huevo (opcional)

– 500 gr de harina 000

– 3 cdas. aceite/ grasa

– 250 cc agua



Preparación

Podés comprar las tapas de empanadas, pero la masa es bien sencilla de hacer. En un recipiente agregar la harina. Hacer un volcán, agregar el aceite, sal y agua tibia. Amasar hasta tener una masa suave.

Por otro lado cortar la cebolla y el morrón en cubos pequeños y cocinar con aceite.

Aparte cocinar las truchas con 2 rodajas de limón y sal durante 15 minutos en horno pre calentado a 180° C. Una vez cocinadas agregar a la preparación de la cebolla y el morrón. Agregar ralladura de limón y condimento.

Dejar enfriar, mientras estiramos la masa y con cortante hacemos discos. Rellenar las empanada y cocinar en horno a 200° C durante 30 minutos o hasta que estén doradas.