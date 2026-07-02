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5 min cronometro
Yo Como

Roscas caseras: crocantes por fuera y suaves por dentro

El toque dulce que ayuda a pasar una jornada fría. Se hacen muy fácil y en poco tiempo. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
5 min cronometro
Yo Como

Roscas caseras: crocantes por fuera y suaves por dentro

El toque dulce que ayuda a pasar una jornada fría. Se hacen muy fácil y en poco tiempo. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 300 gr

azúcar: 90 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

manteca / mantequilla: 70 gr

huevo: 1

leche: 60 gr

ralladura de naranja y limón: c/n

aceite para freír: c/n

Preparación

1. En un bol poner harina, azúcar, polvo de hornear y la ralladura de los cítricos. Hacer una corona en el centro y poner la leche junto con la mantequilla derretida y el huevo. Unir todos los ingredientes, sin amasar en exceso. Dejar reposar la masa 30 minutos.

2. Estirar la masa de un grosor aproximado de 1/2 cm. Dar forma a las roscas con un cortador redondo.

3. Freír en abundante aceite y en pequeñas tandas, hasta que las rosquitas estén doradas. Servir inmediatamente con azúcar impalpable.


Temas

Alimentación

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Gastronomía

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