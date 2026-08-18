Adrián Ravier sobre el destino del impuesto a los combustibles: «No se están malversando fondos»

El vocero presidencial Adrián Ravier brindó este martes una conferencia de prensa en Casa Rosada. Fue en la antesala de la mesa política del Gobierno que buscará reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión. Habló sobre el impuesto a los combustibles, y datos en materia de seguridad y salud.

Hoy se conocieron nuevas designaciones en el Ejecutivo nacional.

Adrián Ravier sobre el destino del impuesto a los combustibles

«Esta gestión propuso un cambio de doctrina», dijo Ravier en el inicio de su conferencia. En materia de seguridad, afirmó que la tasa de homicidios «sigue cayendo y llego a mínimos históricos». Lo relacionó al «éxito del ‘Plan Banderas’ en Rosario».

Anunció que como parte de una medida para evitar estafas que se ampliará el bloqueo de celulares en la zona de cárceles. Explicó que será tanto en las áreas de detención como en los puntos de accesos restringidos.

En materia energética, destacó que «Vaca Muerta pasa a convertirse en una plataforma exportadora de escala mundial», dijo al referirse a nuevas inversiones.

El vocero fue consultada sobre sus recientes declaraciones sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles donde a un medio pampeano reconoció días atrás que se usa fondos de las rutas para el equilibrio fiscal. «Vialidad Nacional era una institución tomada por la corrupción», señaló sobre la infraestructura en rutas nacionales. Y habló que ahora se promueve la concesión y licitación en obras vinculadas a los caminos.

«En los impuestos al combustible hay un presupuesto nacional aprobado en el Congreso con equilibrio fiscal. En donde el Congreso establece cuánto dinero se va a asignar a Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas y se está respetando lo que el presupuesto manda», expuso

«No se están malversando fondos. No hay delitos. Se respetan el presupuesto donde se asignan las partidas destinadas a las rutas nacionales en un porcentaje. El resto del dinero no se desvía a otro lado. Se designan los recursos con eficiencia», sostuvo.

Al final de la conferencia, marcó para octubre de 2027 donde habrá nuevas elecciones presidenciales dijo que el Gobierno se imagina «reelectos en primera vuelta».

Tres nuevas designaciones y mesa política del Gobierno

El Gobierno oficializó tres designaciones, una de ellas la de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios en un Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En tanto, las otras dos son del Ministerio de Capital Humano y se trata del Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y de la Subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por otro lado, la mesa política del Gobierno se volverá a ver las caras este martes. Entre los temas estará la agenda legislativa, y además hablar de la primera conversación que hubo con el PRO y el fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

NA