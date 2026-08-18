Nuevo ataque a un buque en el estrecho de Ormuz y advertencias de Irán: el petróleo Brent superó los 91 dólares este martes

Los precios del petróleo volvieron a subir y rozaron los US$92 este martes 18 de agosto, por nuevos ataques en Medio Oriente. (Foto: gentileza AP)

La cotización internacional del petróleo Brent quebró la barrera de los US$91 por barril en los contratos a futuro para octubre de 2026, y tocó máximo diario de US$91,84, tras una nueva escalada bélica en el estrecho de Ormuz. La suba del crudo global se profundizó luego de que un buque fuera alcanzado por un proyectil al salir del paso marítimo, en medio de la parálisis del tráfico comercial por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo.

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias Associated Press (AP) a partir de reportes de la central de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) —dependiente de la marina británica—, el ataque provocó daños directos en la sala de máquinas del navío y dejó víctimas entre los tripulantes frente a las costas de Omán. Aunque ninguna fuerza se adjudicó de inmediato la autoría del hecho, el episodio elevó al máximo la tensión militar en una zona estratégica sometida al bloqueo marítimo cruzado entre Irán y Estados Unidos.

Exigencias de Teherán y la respuesta de Donald Trump

El presidente del Parlamento iraní y negociador oficial, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que el paso marítimo continuará cerrado hasta que Washington cumpla con una serie de condiciones innegociables:

Levantamiento del bloqueo naval a los puertos de Irán.



a los puertos de Irán. Liberación de fondos y activos financieros congelados en el exterior.



en el exterior. Cese de las sanciones petroleras y de las operaciones militares en todos los frentes.

Mientras Teherán intenta cerrar un esquema de navegación provisorio junto al sultanato de Omán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura y amenazó públicamente con atacar territorio omaní si obstaculiza las exigencias norteamericanas, al tiempo que restó importancia al vencimiento del plazo diplomático de 60 días fijado entre ambas naciones.

Ataque con drones a Saudi Aramco y llamados a la diplomacia

El conflicto sumó otro foco de fricción en la península arábiga tras el reclamo de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, de haber ejecutado un ataque con drones contra una refinería de la petrolera estatal Saudi Aramco en Arabia Saudita. El avance rebelde amenaza con reactivar las hostilidades directas en la región del Mar Rojo, la principal vía alternativa a Ormuz.

Ante la falta de avances para un alto el fuego, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una comunicación telefónica con Trump para reclamar una salida diplomática urgente a la guerra con Irán, en momentos en que Ankara consolida un pacto de defensa mutua con Arabia Saudita y Pakistán para contener el impacto de la crisis energética y de seguridad regional.