Galletas y bastoncitos de naranja bañados en chocolate ideales para el mate
Una receta que no necesita balanza para pesar los ingredientes y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @matycocinaok.
Lista de Ingredientes
harina leudante: 10 cdas.
almidón de maíz: 7 cdas.
azúcar impalpable: 5 cdas.
sal: 1 pizca
yema: 1
aceite: 4 cdas.
leche: 4 cdas.
ralladura de naranja: 1 unidad
jugo de naranja: ½ unidad
chocolate cobertura: 150 gr
azúcar para rebozar: c/n
Preparación
Para esta receta solo vas a necesitar una cuchara sopera. En un bol vas a colocar la harina leudante, el almidón de maíz, el azúcar impalpable y la pizca de sal. Agregamos la yema, el aceite, la leche, la ralladura y el jugo de media naranja.
Integramos la masa sin amasar. No requiere descanso tampoco, así que, sobre la mesada espolvoreamos un poquito de harina y estiramos. Formamos un rectángulo de ½ cm de espesor que vamos a cortar a la mitad y luego en bastoncitos. A cada bastoncito le vamos a presionar las puntas. Llevamos a una placa para horno enmantecada y enharinada.
Para las galletas hacemos un cilindro con la masa restante (lo que sobró de los recortes de los bastoncitos) y cortamos como si fueran ñoquis. Los rebozamos con azúcar y acomodamos en otra placa también enmantecada y enharinada. Llevamos todo a horno pre calentado a 180° C y cocinamos por 10 minutos.
Sacamos del horno, dejamos enfríar y bañamos los bastoncitos en chocolate. Dejamos secar y ya están listos para disfrutar, al igual que las galletas.
