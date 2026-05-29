10 min cronometro
Yo Como

Galletas y bastoncitos de naranja bañados en chocolate ideales para el mate

Una receta que no necesita balanza para pesar los ingredientes y sale en pocos minutos. La sugerencia es de @matycocinaok.

Lista de Ingredientes

harina leudante: 10 cdas.

almidón de maíz: 7 cdas.

azúcar impalpable: 5 cdas.

sal: 1 pizca

yema: 1

aceite: 4 cdas.

leche: 4 cdas.

ralladura de naranja: 1 unidad

jugo de naranja: ½ unidad

chocolate cobertura: 150 gr

azúcar para rebozar: c/n

Preparación

Para esta receta solo vas a necesitar una cuchara sopera. En un bol vas a colocar la harina leudante, el almidón de maíz, el azúcar impalpable y la pizca de sal. Agregamos la yema, el aceite, la leche, la ralladura y el jugo de media naranja.

Integramos la masa sin amasar. No requiere descanso tampoco, así que, sobre la mesada espolvoreamos un poquito de harina y estiramos. Formamos un rectángulo de ½ cm de espesor que vamos a cortar a la mitad y luego en bastoncitos. A cada bastoncito le vamos a presionar las puntas. Llevamos a una placa para horno enmantecada y enharinada.

Para las galletas hacemos un cilindro con la masa restante (lo que sobró de los recortes de los bastoncitos) y cortamos como si fueran ñoquis. Los rebozamos con azúcar y acomodamos en otra placa también enmantecada y enharinada. Llevamos todo a horno pre calentado a 180° C y cocinamos por 10 minutos.

Sacamos del horno, dejamos enfríar y bañamos los bastoncitos en chocolate. Dejamos secar y ya están listos para disfrutar, al igual que las galletas.


Alimentación

Cómo hacer

galletitas

Gastronomía

Repostería

