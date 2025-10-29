Scones de queso sin gluten: una receta fácil y deliciosa para acompañar el mate o el café
Ideal para celíacos o quienes buscan opciones sin TACC, estos scons de queso sardo o parmesano tienen una textura suave y un sabor irresistible.
Lista de Ingredientes
premezcla sin gluten: 300 gramos
queso: 200 gramos
manteca: 100 gramos
huevos: 2
leche o agua: cantidad necesaria
polvo de hornear: 1 cucharada
Nada mejor que un bocado casero, tibio y con aroma a queso recién horneado. Esta receta de scones de queso sin gluten es perfecta para compartir en una merienda o una picada. Son livianos, sabrosos y se pueden hacer con los ingredientes que suelen estar en casa.
Preparación paso a paso
- Preparar los secos
Tamizar juntos en un bowl la premezcla sin gluten y el polvo de hornear. Agregar la sal y mezclar.
- Incorporar la manteca
Sumar la manteca fría y, con dos cuchillos o un cornet, integrar hasta lograr un arenado fino.
- Añadir huevo y yema
Incorporar el huevo y la yema, y mezclar con una cuchara. La masa quedará algo más húmeda.
- Agregar el agua
Sumar el agua de a cucharadas, hasta que la mezcla se una y forme un bollo que se pueda manejar sin pegarse (aproximadamente 4 cucharadas).
- Dar forma
Volcar sobre la mesada espolvoreada con premezcla. Unir con las manos sin amasar. Estirar con palote hasta 0,5–1 cm de espesor y cortar con un cortante de unos 5 cm de diámetro. Reunir los restos y seguir cortando.
- Hornear
Disponer los scones sobre una placa limpia, separados entre sí. Hornear a 180 °C por unos 15 minutos, hasta que estén dorados.
- Disfrutar
Retirar del horno, dejar enfriar sobre una rejilla y disfrutar tibios o a temperatura ambiente.
Tips de expertos:
Se pueden servir con un toque de manteca, acompañar con dulce o sumar a una tabla de quesos. Quedan perfectos también con una infusión o mate.
