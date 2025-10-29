SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Scones de queso sin gluten: una receta fácil y deliciosa para acompañar el mate o el café

Ideal para celíacos o quienes buscan opciones sin TACC, estos scons de queso sardo o parmesano tienen una textura suave y un sabor irresistible.

Lista de Ingredientes

premezcla sin gluten: 300 gramos

queso: 200 gramos

manteca: 100 gramos

huevos: 2

leche o agua: cantidad necesaria

polvo de hornear: 1 cucharada

Nada mejor que un bocado casero, tibio y con aroma a queso recién horneado. Esta receta de scones de queso sin gluten es perfecta para compartir en una merienda o una picada. Son livianos, sabrosos y se pueden hacer con los ingredientes que suelen estar en casa.

Preparación paso a paso

  • Preparar los secos
    Tamizar juntos en un bowl la premezcla sin gluten y el polvo de hornear. Agregar la sal y mezclar.
  • Incorporar la manteca
    Sumar la manteca fría y, con dos cuchillos o un cornet, integrar hasta lograr un arenado fino.
  • Añadir huevo y yema
    Incorporar el huevo y la yema, y mezclar con una cuchara. La masa quedará algo más húmeda.
  • Agregar el agua
    Sumar el agua de a cucharadas, hasta que la mezcla se una y forme un bollo que se pueda manejar sin pegarse (aproximadamente 4 cucharadas).
  • Dar forma
    Volcar sobre la mesada espolvoreada con premezcla. Unir con las manos sin amasar. Estirar con palote hasta 0,5–1 cm de espesor y cortar con un cortante de unos 5 cm de diámetro. Reunir los restos y seguir cortando.
  • Hornear
    Disponer los scones sobre una placa limpia, separados entre sí. Hornear a 180 °C por unos 15 minutos, hasta que estén dorados.
  • Disfrutar
    Retirar del horno, dejar enfriar sobre una rejilla y disfrutar tibios o a temperatura ambiente.

    Tips de expertos:

    Se pueden servir con un toque de manteca, acompañar con dulce o sumar a una tabla de quesos. Quedan perfectos también con una infusión o mate.

    Imagen generada con IA.


    Comentarios

    Últimas noticias