Yo Como

Receta fácil de pan dulce sin gluten: reinventando un clásico para todos

Un pan dulce sin TACC, esponjoso y lleno de frutas secas, perfecto para disfrutar las fiestas sin renunciar al sabor de la tradición.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Lista de Ingredientes

azúcar: 200 gramos

manteca: 200 gramos

huevos: 3

agua de azahar: 1 cucharada

goma xantica: 10 gramos

levadura fresca: 1/2 taza

leche en polvo: 150 gramos

premezcla sin gluten: 500 gramos

frutas secas: al gusto

Se acerca la temporada de fiestas y, con ella, la oportunidad de llenar la cocina de aromas cálidos y sabores tradicionales. Pero para quienes siguen una dieta libre de gluten, muchas recetas clásicas, como el pan dulce, pueden resultar un desafío. Esta propuesta llega para romper ese límite: un pan dulce sin TACC, esponjoso y lleno de frutas secas, que combina la tradición de siempre con ingredientes pensados para todos.

Con unos pocos pasos y atención al horneado, cualquier persona puede disfrutar de un pan dulce casero, libre de gluten, ideal para compartir en las reuniones familiares o para regalar durante las fiestas. Esta receta demuestra que comer sin TACC no significa renunciar a los clásicos, sino reinventarlos con creatividad y sabor.

Paso a paso: cómo hacer pan dulce sin gluten

  • Batir la manteca con el azúcar, agregar sal, goma xántica, esencias y la ralladura de naranja. Incorporar los huevos y la levadura fresca desgranada.
  • Añadir la leche en polvo tibia y batir hasta integrar bien. Reservar.
  • Mezclar la combinación de harinas con la leche en polvo y tamizar sobre la preparación anterior. Mezclar suavemente.
  • Espolvorear las frutas secas con almidón de maíz y añadir a la mezcla para que no se hundan en la masa.
  • Colocar la mezcla en moldes enmantecados y enharinados con harina de arroz. Dejar leudar tapado durante 20 minutos.
  • Hornear primero 15 minutos a temperatura moderada y luego reducir al mínimo, cocinando 30 minutos más hasta que estén dorados y esponjosos.

Cómo personalizar tu pan dulce sin gluten

Aunque la receta clásica es deliciosa, hay muchas formas de adaptarla según tu gusto o los ingredientes que tengas a mano:

  • Decoración y toppings: antes de hornear, podés agregar semillas de girasol, sésamo o chocolate sin gluten. Una vez frío, decoralo con glaseado, azúcar impalpable o frutas confitadas para un acabado más festivo.
  • Frutas y nueces: en lugar de las frutas secas tradicionales, podés usar nueces, almendras, pistachos o frutas deshidratadas como arándanos o mango. Espolvorearlas con un poco de almidón de maíz ayuda a que no se hundan en la masa.
  • Esencias y aromas: si querés un sabor diferente, probá con esencia de limón, ron o licor de naranja. También podés reemplazar el agua de azahar por un toque de miel o jarabe de agave para un aroma dulce y sutil.
  • Harinas alternativas: además de la mezcla sin gluten indicada, se puede experimentar con harina de arroz, harina de almendra o una combinación de harinas integrales sin TACC para darle un sabor más intenso.
  • Versión ligera: para un pan dulce más liviano, reducí la cantidad de manteca o reemplazala por puré de manzana o yogur sin TACC. También podés usar leche vegetal en lugar de leche en polvo.

Imagen generada con IA.


Comentarios

