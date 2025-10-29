Porotos a la vinagreta para la picadita en 3 simples pasos
Una muy buena idea de @cocinarencasa para hacer y compartir. Una receta fácil y con pocos ingredientes.
Lista de Ingredientes
porotos pallares cocidos: 400 gr
morrón rojo: 1
perejil picado: 3 cdas.
ajo: 1 diente
pimentón ahumado: 2 cditas.
sal y pimienta: a gusto
aceite de girasol: c/n
vinagre de alcohol: c/n
Preparación
1. Cortar el morrón en cuadrados pequeños y rallar el ajo.
2. Colocar en un bol los porotos, el ajo, el morrón, el perejil, el pimentón, la sal, la pimienta y partes iguales de aceite y vinagre.
3. Mezclar todo y dejar reposar en la heladera 30 minutos. Luego retirar y a disfrutar.
Comentarios