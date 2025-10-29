SUSCRIBITE
Yo Como

Porotos a la vinagreta para la picadita en 3 simples pasos

Una muy buena idea de @cocinarencasa para hacer y compartir. Una receta fácil y con pocos ingredientes.

Lista de Ingredientes

porotos pallares cocidos: 400 gr

morrón rojo: 1

perejil picado: 3 cdas.

ajo: 1 diente

pimentón ahumado: 2 cditas.

sal y pimienta: a gusto

aceite de girasol: c/n

vinagre de alcohol: c/n

Preparación

1. Cortar el morrón en cuadrados pequeños y rallar el ajo.

2. Colocar en un bol los porotos, el ajo, el morrón, el perejil, el pimentón, la sal, la pimienta y partes iguales de aceite y vinagre.

3. Mezclar todo y dejar reposar en la heladera 30 minutos. Luego retirar y a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

conservas caseras

Gastronomía

Receta fácil
Preparación

