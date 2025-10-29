Porotos a la vinagreta para la picadita en 3 simples pasos

Lista de Ingredientes porotos pallares cocidos: 400 gr morrón rojo: 1 perejil picado: 3 cdas. ajo: 1 diente pimentón ahumado: 2 cditas. sal y pimienta: a gusto aceite de girasol: c/n vinagre de alcohol: c/n

Preparación

1. Cortar el morrón en cuadrados pequeños y rallar el ajo.

2. Colocar en un bol los porotos, el ajo, el morrón, el perejil, el pimentón, la sal, la pimienta y partes iguales de aceite y vinagre.

3. Mezclar todo y dejar reposar en la heladera 30 minutos. Luego retirar y a disfrutar.