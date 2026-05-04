Sopa minestrone de otoño, el plato ideal para el «team frío»
Nada más placentero que un buen caldo para enfrentar los días frescos. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Sopa minestrone de otoño, el plato ideal para el «team frío»
Nada más placentero que un buen caldo para enfrentar los días frescos. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
aceite de oliva: 4 cdas.
cebolla grande en brunoise: 1
puerros en rodajitas finitas: 2
zanahorias cortadas en cubitos chiquitos: 2
zapallitos redondos cortados en cubitos: 2
zapallo anco cortado en cubitos: 1 taza
apio con sus hojas picadas: 3 pencas
papas en cubitos: 2
choclos desgranados frescos: 2
caldo casero: 2 litros
sal: a gusto
hierbas (romero, tomillo, laurel): a gusto
extracto de tomate: 2 cditas.
Preparación
En una olla grande calentar el aceite. Luego ir agregando todas las verduras en el orden que figura en el listado. Cuando la verdura ya está bien dorada, incorporar los 2 litros de caldo, el extracto de tomate y sal.
Sopa de calabaza bien cremosa en pocos pasos
Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Una vez lista, se puede servir tal como está o procesar y entonces se obtendrá una sopa crema de verduras. Terminar la sopa con crutones de pan, parmesano y perejil picado.
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