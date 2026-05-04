Sopa minestrone de otoño, el plato ideal para el «team frío»

Lista de Ingredientes aceite de oliva: 4 cdas. cebolla grande en brunoise: 1 puerros en rodajitas finitas: 2 zanahorias cortadas en cubitos chiquitos: 2 zapallitos redondos cortados en cubitos: 2 zapallo anco cortado en cubitos: 1 taza apio con sus hojas picadas: 3 pencas papas en cubitos: 2 choclos desgranados frescos: 2 caldo casero: 2 litros sal: a gusto hierbas (romero, tomillo, laurel): a gusto extracto de tomate: 2 cditas.

Preparación

En una olla grande calentar el aceite. Luego ir agregando todas las verduras en el orden que figura en el listado. Cuando la verdura ya está bien dorada, incorporar los 2 litros de caldo, el extracto de tomate y sal.

Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Una vez lista, se puede servir tal como está o procesar y entonces se obtendrá una sopa crema de verduras. Terminar la sopa con crutones de pan, parmesano y perejil picado.