«Corazón de Tiza»: así es la impactante casa de Fede Bal que fue del Flaco Spinetta y tiene un bar en honor a su padre

Ubicada en el exclusivo entorno de Ingeniero Maschwitz, la propiedad de Fede Bal es mucho más que una vivienda de lujo; es un santuario donde conviven la historia del rock nacional y el legado familiar. El inmueble, un regalo de Carmen Barbieri como «herencia en vida», se convirtió en el refugio donde el actor transitó sus momentos más difíciles en 2020.

Con un diseño que mezcla el minimalismo moderno con la calidez de la madera, la casa conserva la mística de su antiguo dueño y suma detalles lúdicos que reflejan la personalidad del conductor.

Así es «Corazón de Tiza»: la impactante casa de Fede Bal llena de historia y confort

La escala de la propiedad es imponente y está diseñada para la funcionalidad total. Entre sus características técnicas destacan:

Capacidad de lujo : cuenta con 6 habitaciones y 6 baños distribuidos estratégicamente.

: cuenta con y distribuidos estratégicamente. Diseño disruptivo : algunos sanitarios rompen lo convencional, incluyendo una unidad exterior y otra con vista directa al cielo .

: algunos sanitarios rompen lo convencional, incluyendo una unidad exterior y otra con . Bienestar: el actor incorporó un gimnasio de alto rendimiento para sus rutinas diarias.

El bar de roble: un santuario vintage en honor a Santiago Bal

A diferencia de los livings modernos, el corazón social de la casa es un bar privado construido íntegramente en madera de roble. Este espacio fue concebido como un tributo a su padre, Santiago Bal, y funciona como un rincón detenido en el tiempo que contrasta con la estética industrial del resto del hogar.

Cerca del bar, se encuentra una habitación dedicada al coleccionismo: un universo repleto de juguetes, recuerdos cinematográficos y pósters que conviven con la arquitectura de hormigón y vidrio.

El exterior está pensado para el relax y las reuniones de gran escala. El parque rodea una piscina de amplias dimensiones que es el eje central de la propiedad durante el verano.

Para los agasajos, la casa dispone de un quincho totalmente equipado que incluye un horno de barro, ideal para quienes buscan el sabor tradicional en un entorno de vanguardia. Cada rincón de «Corazón de Tiza» equilibra el confort de 2026 con la memoria afectiva de quienes la habitaron.