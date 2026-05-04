«Corazón de Tiza»: así es la impactante casa de Fede Bal que fue del Flaco Spinetta y tiene un bar en honor a su padre
Así es por dentro la imponente propiedad de Ingeniero Maschwitz que el actor recibió como "herencia en vida". Del búnker minimalista con seis habitaciones al bar de roble que rinde tributo a su padre, conocé los secretos de "Corazón de Tiza", la vivienda que perteneció a Luis Alberto Spinetta y hoy es un santuario de lujo y memoria.
Ubicada en el exclusivo entorno de Ingeniero Maschwitz, la propiedad de Fede Bal es mucho más que una vivienda de lujo; es un santuario donde conviven la historia del rock nacional y el legado familiar. El inmueble, un regalo de Carmen Barbieri como «herencia en vida», se convirtió en el refugio donde el actor transitó sus momentos más difíciles en 2020.
Con un diseño que mezcla el minimalismo moderno con la calidez de la madera, la casa conserva la mística de su antiguo dueño y suma detalles lúdicos que reflejan la personalidad del conductor.
Así es «Corazón de Tiza»: la impactante casa de Fede Bal llena de historia y confort
La escala de la propiedad es imponente y está diseñada para la funcionalidad total. Entre sus características técnicas destacan:
- Capacidad de lujo: cuenta con 6 habitaciones y 6 baños distribuidos estratégicamente.
- Diseño disruptivo: algunos sanitarios rompen lo convencional, incluyendo una unidad exterior y otra con vista directa al cielo.
- Bienestar: el actor incorporó un gimnasio de alto rendimiento para sus rutinas diarias.
El bar de roble: un santuario vintage en honor a Santiago Bal
A diferencia de los livings modernos, el corazón social de la casa es un bar privado construido íntegramente en madera de roble. Este espacio fue concebido como un tributo a su padre, Santiago Bal, y funciona como un rincón detenido en el tiempo que contrasta con la estética industrial del resto del hogar.
Cerca del bar, se encuentra una habitación dedicada al coleccionismo: un universo repleto de juguetes, recuerdos cinematográficos y pósters que conviven con la arquitectura de hormigón y vidrio.
El exterior está pensado para el relax y las reuniones de gran escala. El parque rodea una piscina de amplias dimensiones que es el eje central de la propiedad durante el verano.
Para los agasajos, la casa dispone de un quincho totalmente equipado que incluye un horno de barro, ideal para quienes buscan el sabor tradicional en un entorno de vanguardia. Cada rincón de «Corazón de Tiza» equilibra el confort de 2026 con la memoria afectiva de quienes la habitaron.
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