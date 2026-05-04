Tras un abril con poca lluvia, un cambio de tendencia llegaría esta semana al este de Río Negro

A mitad de esta semana, el este rionegrino podría tener una señal concreta de cómo se perfila el clima para mayo y junio. Según el último informe de la Consultora de Climatología Aplicada, se espera un evento de lluvias generalizadas que no solo aportaría humedad significativa a la región, sino que además reforzaría una tendencia que comienza a consolidarse para el bimestre: precipitaciones dentro de los valores normales o incluso por encima de ellos, junto con temperaturas moderadas.

Esta información es relevante, en una zona donde la ganadería bovina en secano (cría) está difundida. El pronóstico marca un cambio respecto de lo ocurrido durante abril, un mes que mostró un claro retroceso en la oferta de agua tras el arranque excepcionalmente húmedo del otoño. Sin embargo, los especialistas destacan que las reservas acumuladas en marzo aún sostienen una condición hídrica favorable y que, de concretarse las lluvias previstas para los próximos días, podría ratificarse un escenario climático auspicioso para el ingreso al tramo más frío del año.

Abril dejó poca agua en el este de Río Negro

El informe climático señala que abril mostró un comportamiento opuesto al registrado en marzo. “Las precipitaciones del mes de abril, como se esperaba, no lograron reproducir el escenario de lluvias sobradas con que inició el trimestre de otoño”, advierte el diagnóstico elaborado por el licenciado Germán Heinzenknecht.

En términos generales, los acumulados quedaron muy por debajo de lo habitual. “El comportamiento ha sido más bien antagónico, con un fuerte retroceso en la oferta de agua, con registros totales que han quedado por debajo del cincuenta por ciento de lo normal”, detalla el trabajo.

«La humedad se mantuvo muy elevada, pero no se facilitaron las condiciones dinámicas para aprovechar esta carga de vapor de agua». Diagnóstico meteorológico de la Consultora de Climatología Aplicada para el este de Río Negro en abril.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que durante los primeros diez días del mes la atmósfera mostró elevada humedad, aunque sin lograr traducirse en precipitaciones. Según el informe, “la humedad se mantuvo muy elevada, pero no se facilitaron las condiciones dinámicas para aprovechar esta carga de vapor de agua”, ya que los sistemas frontales avanzaron rápidamente hacia el norte y terminaron descargando sobre el litoral.

Aun así, marzo había dejado una condición hídrica excepcional para la región. El documento recuerda que se dio una “inusual convergencia de dos anomalías para la zona: alta disponibilidad de humedad y bloqueos en el norte”, un combo poco frecuente que permitió acumular reservas que todavía sostienen una buena disponibilidad de agua en los suelos del este rionegrino.

Una semana clave para anticipar cómo será mayo-junio en el este de Río Negro

La atención está puesta ahora en lo que pueda ocurrir entre miércoles y jueves. El informe anticipa “una situación favorable para mediados de semana próxima, la cual debería activar lluvias en forma generalizada en todo el este de la estepa de Río Negro”.

El mecanismo previsto combina una importante carga de humedad previa con la formación de una baja presión sobre el este bonaerense. Esa configuración “forzará una especie de sudestada sobre el este de Río Negro”, con precipitaciones que podrían ubicarse “entre veinte y treinta milímetros en la zona”.

«El recorrido climático para el bimestre tiene una perspectiva que dejaría al menos las lluvias normales, entre cuarenta y sesenta milímetros para la región». Pronóstico meteorológico de la Consultora de Climatología Aplicada para el este de Río Negro en mayo y junio.

Se trata de un volumen relevante para esta época del año. “Estos guarismos son importantes, tanto que cubren casi la estadística mensual, cuando recién estamos iniciando el mes de mayo”, subraya el informe.

Más allá de este evento puntual, la perspectiva para el bimestre mayo-junio aparece favorable. El análisis sostiene que “el recorrido climático para el bimestre tiene una perspectiva que dejaría al menos las lluvias normales, entre cuarenta y sesenta milímetros para la región”, aunque algunos modelos muestran incluso “cierta generosidad” por encima de esos valores.

En cuanto a las temperaturas, la tendencia tampoco anticipa un escenario riguroso. Abril ya mostró registros superiores a lo normal y, según el informe, “la provincia de Río Negro no debería transitar por un bimestre particularmente riguroso”.

La conclusión es clara: “el bimestre mayo-junio debería moverse dentro de un rango normal de precipitaciones”, mientras que en lo térmico “las temperaturas no se instalan en una zona que permitan anticipar un escenario riguroso”, una señal que incluso podría anticipar “el inicio de un invierno benigno” para el norte de la Patagonia.

Informe: Gentileza Sociedad Rural de General Conesa.

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