Tentate con estos nachos caseros con guacamole y salsa cheddar
@chantalabad nos entusiasma con recetas que son muy fáciles de hacer, además de riquísimas. No te quedes con las ganas y probalas.
Tentate con estos nachos caseros con guacamole y salsa cheddar
@chantalabad nos entusiasma con recetas que son muy fáciles de hacer, además de riquísimas. No te quedes con las ganas y probalas.
Lista de Ingredientes
PARA LAS TORTILLAS: --
harina de maíz: 300 gr
agua: 200 cc
sal: 1 cdita.
aceite para freír: c/n
sal: c/n
GUACAMOLE: --
paltas: 3
tomate perita: 1
cebolla morada chica: 1
jugo de limón y lima: c/n
cilantro: c/n
sal: c/n
chile ó tabasco: a gusto
SALSA CHEDDAR: --
queso cheddar: 500 gr
leche: 300 cc
sal: 1 pizca
Preparación
Mezclar la harina de maíz con agua tibia y sal hasta tener una masa lisa suave y húmeda. Mientras calentar una sartén anti adherente. Formar bolitas de unos 90 gramos con la masa.
Colocar cada bolita de masa entre dos separadores para evitar que se pegue y presionar con la parte de abajo de un plato o una sartén contra la mesada. Otra opción es estirar la masa dando forma de rectángulo y luego cortar en forma de triángulos.
Colocar sobre la sartén caliente, cocinar por ambos lados hasta que estén doradas. Retirar y reservar cubriendo con un paño. Una vez hechas las tortillas cortarlas en triángulos. Calentar aceite, freír hasta que estén dorados y colocarles sal inmediatamente después de haberlas sacado de la fritura.
Para el guacamole hay que pisar la palta con sal, jugo de limón o lima, cortar el tomate y la cebolla, picar el cilantro. Mezclar todos los ingredientes, luego condimentar con sal y picante a gusto.
La salsa cheddar se prepara mezclando el queso cheddar con la leche y se lleva a fuego bajito sin dejar de revolver hasta que este derretido y calentito, servir enseguida.
Comentarios