Tentate con estos nachos caseros con guacamole y salsa cheddar

@chantalabad nos entusiasma con recetas que son muy fáciles de hacer, además de riquísimas. No te quedes con las ganas y probalas.

Tentate con estos nachos caseros con guacamole y salsa cheddar

@chantalabad nos entusiasma con recetas que son muy fáciles de hacer, además de riquísimas. No te quedes con las ganas y probalas.

Lista de Ingredientes

PARA LAS TORTILLAS: --

harina de maíz: 300 gr

agua: 200 cc

sal: 1 cdita.

aceite para freír: c/n

sal: c/n

GUACAMOLE: --

paltas: 3

tomate perita: 1

cebolla morada chica: 1

jugo de limón y lima: c/n

cilantro: c/n

sal: c/n

chile ó tabasco: a gusto

SALSA CHEDDAR: --

queso cheddar: 500 gr

leche: 300 cc

sal: 1 pizca

Preparación


Mezclar la harina de maíz con agua tibia y sal hasta tener una masa lisa suave y húmeda. Mientras calentar una sartén anti adherente. Formar bolitas de unos 90 gramos con la masa.

Colocar cada bolita de masa entre dos separadores para evitar que se pegue y presionar con la parte de abajo de un plato o una sartén contra la mesada. Otra opción es estirar la masa dando forma de rectángulo y luego cortar en forma de triángulos.

Colocar sobre la sartén caliente, cocinar por ambos lados hasta que estén doradas. Retirar y reservar cubriendo con un paño. Una vez hechas las tortillas cortarlas en triángulos. Calentar aceite, freír hasta que estén dorados y colocarles sal inmediatamente después de haberlas sacado de la fritura.

Para el guacamole​ hay que pisar la palta con sal, jugo de limón o lima, cortar el tomate y la cebolla, picar el cilantro. Mezclar todos los ingredientes, luego condimentar con sal y picante a gusto.

La salsa cheddar se prepara mezclando el queso cheddar con la leche y se lleva a fuego bajito sin dejar de revolver hasta que este derretido y calentito, servir enseguida.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Preparación

