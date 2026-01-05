Tentate con estos nachos caseros con guacamole y salsa cheddar

Lista de Ingredientes PARA LAS TORTILLAS: -- harina de maíz: 300 gr agua: 200 cc sal: 1 cdita. aceite para freír: c/n sal: c/n GUACAMOLE: -- paltas: 3 tomate perita: 1 cebolla morada chica: 1 jugo de limón y lima: c/n cilantro: c/n sal: c/n chile ó tabasco: a gusto SALSA CHEDDAR: -- queso cheddar: 500 gr leche: 300 cc sal: 1 pizca

Preparación



Mezclar la harina de maíz con agua tibia y sal hasta tener una masa lisa suave y húmeda. Mientras calentar una sartén anti adherente. Formar bolitas de unos 90 gramos con la masa.

Colocar cada bolita de masa entre dos separadores para evitar que se pegue y presionar con la parte de abajo de un plato o una sartén contra la mesada. Otra opción es estirar la masa dando forma de rectángulo y luego cortar en forma de triángulos.

Colocar sobre la sartén caliente, cocinar por ambos lados hasta que estén doradas. Retirar y reservar cubriendo con un paño. Una vez hechas las tortillas cortarlas en triángulos. Calentar aceite, freír hasta que estén dorados y colocarles sal inmediatamente después de haberlas sacado de la fritura.

Para el guacamole​ hay que pisar la palta con sal, jugo de limón o lima, cortar el tomate y la cebolla, picar el cilantro. Mezclar todos los ingredientes, luego condimentar con sal y picante a gusto.

La salsa cheddar se prepara mezclando el queso cheddar con la leche y se lleva a fuego bajito sin dejar de revolver hasta que este derretido y calentito, servir enseguida.